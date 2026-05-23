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गोवा जाएं तो इन 5 जगहों को अपनी यात्रा का बनाएं हिस्सा, मिलेगा अलग ही मजा
गोवा में इन जगहों का करें रुख

गोवा जाएं तो इन 5 जगहों को अपनी यात्रा का बनाएं हिस्सा, मिलेगा अलग ही मजा

लेखन अंजली
May 23, 2026
09:32 pm
क्या है खबर?

गोवा आने वाले पर्यटक समुद्र तटों पर पार्टी करने के लिए आते हैं। हालांकि, गोवा में समुद्र तट के अलावा भी बहुत कुछ है। यहां की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगर आप गोवा जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या-क्या किया जाए तो यह लेख आपके लिए है। आइए गोवा के मशहूर पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं।

#1

दूधसागर झरने की यात्रा करें

दूधसागर झरना गोवा के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। यह झरना भारत का चौथा सबसे ऊंचा झरना है और इसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर है। यह कर्नाटक-गोवा सीमा पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए आपको जंगलों से गुजरना पड़ता है, जो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। दूधसागर झरने तक पहुंचने के लिए जीप सफारी या पैदल यात्रा का विकल्प चुन सकते हैं। यहां का नजारा देखते ही बनता है और यह एक बेहतरीन अनुभव है।

#2

अगुआड़ा किले का करें रुख

अगुआड़ा किला पुर्तगाली समय का एक खास स्मारक है, जो समुद्र किनारे स्थित है। इस किले का निर्माण 1612 में हुआ था और यह गोवा के सबसे पुराने किलों में से एक है। इस किले में एक प्रकाश स्तंभ भी है, जो समुद्र में आने वाले जहाजों को रास्ता दिखाता था। यहां से समुद्र का दृश्य बेहद खूबसूरत है। इस किले की दीवारें आज भी पुर्तगालियों की वास्तुकला को दिखाती हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

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#3

डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्य देखें

डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्य एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहां अलग-अलग प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। यह मांडोवी नदी के किनारे स्थित है और इसमें लगभग 200 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहां आकर आप विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं और उनकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इस अभयारण्य में पक्षी देखने के लिए विशेष टूर भी आयोजित किए जाते हैं।

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#4

मसाला बागान जाएं

गोवा के मसाला बागान अपने मसालों के लिए मशहूर हैं, जहां आप विभिन्न प्रकार के मसालों के साथ-साथ उनके उत्पादन प्रक्रिया को भी देख सकते हैं। यहां आकर आप काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि मसालों के खेतों को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये कैसे उगाए जाते हैं। इस बागान पर मसाले बनाने की प्रक्रिया भी दिखाई जाती है, जिससे पर्यटक बहुत कुछ सीख सकते हैं।

#5

पोंडा गांव की करें सैर

पोंडा गांव गोवा का एक प्रमुख हिस्सा है, जहां आप पारंपरिक गोअन संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। यहां कई पुराने मंदिर हैं, जो इसकी धार्मिक अहमियत को दिखाते हैं जैसे कि भगवान शिव का बतिम मंदिर। इसके अलावा यहां कई छोटे-छोटे गांव भी हैं, जहां जाकर आप स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं और उनकी जीवनशैली को समझ सकते हैं। गोवा केवल समुद्र तटों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें कई छिपे खजाने भी हैं।

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