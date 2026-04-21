उत्तराखंड: ठंडे मौसम का मजा लेने के लिए धनोल्टी में आजमाएं ये 5 गतिविधियां

उत्तराखंड में स्थित धनोल्टी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह मसूरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। धनोल्टी अपनी हरियाली और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर किसी शांतिपूर्ण जगह की तलाश में हैं तो धनोल्टी आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। आइए जानें कि धनोल्टी में किन-किन गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है।

#1 एको पार्क में घूमें एको पार्क धनोल्टी का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। यह पार्क पर्यटकों को प्रकृति की गोद में समय बिताने का मौका देता है। यहां आप पेड़ों के बीच टहल सकते हैं, ताजी हवा ले सकते हैं और पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं। एको पार्क में बने झूले और बैठने की व्यवस्था आपको आरामदायक अनुभव प्रदान करती है। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता मन को सुकून देती है।

#2 डेविल्स किचन ट्रेक करें डेविल्स किचन ट्रेक एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। यह ट्रेक साहसिक प्रेमियों के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस ट्रेक पर चलते हुए आपको पहाड़ों की ऊंचाइयों से घाटियों का दृश्य देखने को मिलता है। यह ट्रेक थोड़ी कठिनाई भरा हो सकता है, लेकिन इसका अनुभव बहुत ही यादगार होता है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडी हवा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ट्रेकिंग करते हुए आप आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

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#3 सुरकंडा देवी मंदिर जाएं सुरकंडा देवी मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहां से चारों ओर का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। भक्तगण यहां दर्शन करने आते रहते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 2 किलोमीटर का चढ़ाई वाला रास्ता तय करना पड़ता है, जो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। मंदिर परिसर में शांति और आध्यात्मिक वातावरण मन को सुकून देता है।

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#4 पाइन फॉरेस्ट में घूमें पाइन फॉरेस्ट धनोल्टी का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। यह जंगल अपने हरे-भरे पेड़ों और ताजगी भरी हवा के लिए जाना जाता है। यहां पर टहलना, पिकनिक मनाना या सिर्फ बैठकर प्रकृति का आनंद लेना बहुत ही सुखद अनुभव है। पाइन फॉरेस्ट में आप पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं और ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं। यह जगह शांति और प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करती है।