घर में गैस की बदबू आए तो ध्यान में रखें ये बातें

घर में गैस की बदबू आ रही है तो इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 12:55 pm Aug 31, 202612:55 pm

क्या है खबर?

गैस की बदबू एक खतरनाक संकेत है, जो रसोई या हीटर के गैस लीक होने का हो सकता है। यह बदबू बहुत हानिकारक हो सकती है और इससे जान-माल का खतरा हो सकता है। अगर आपको अपने घर में कहीं से गैस की बदबू आए तो आपको तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आइए जानते हैं कि गैस लीक के समय क्या-क्या करना चाहिए।