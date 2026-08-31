घर में गैस की बदबू आ रही है तो इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
गैस की बदबू एक खतरनाक संकेत है, जो रसोई या हीटर के गैस लीक होने का हो सकता है। यह बदबू बहुत हानिकारक हो सकती है और इससे जान-माल का खतरा हो सकता है। अगर आपको अपने घर में कहीं से गैस की बदबू आए तो आपको तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आइए जानते हैं कि गैस लीक के समय क्या-क्या करना चाहिए।
#1
गैस की बदबू महसूस होते ही करें ये काम
अगर आपको कहीं से गैस की बदबू आए तो तुरंत गैस चूल्हा, हीटर या किसी भी गैस उपकरण को बंद कर दें। इसके बाद घर के सभी खिड़की और दरवाजे खोल दें ताकि ताजा हवा अंदर आए और गैस बाहर निकल सके।
अगर आपके घर में कोई गैस लीक डिटेक्टर लगा हुआ है तो उसका अलार्म बजा दें। इससे आपको जल्दी पता चल जाएगा कि गैस लीक हो रही है या नहीं।
#2
खुली आग से बचें
जब आपको गैस की बदबू आए तो खुली आग जैसे मोमबत्ती, दीया, सिगरेट आदि जलाने से बचें। इससे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है।
बेहतर होगा कि आप किसी भी तरह की आग न लगाएं और जितना संभव हो सके बाहर ही रहें।
इसके अलावा अगर आपके पास कोई लाइटर या माचिस है तो उसे भी न जलाएं क्योंकि इससे भी आग लगने का खतरा हो सकता है।
#3
बिजली के स्विच बंद करें
अगर आपको गैस की बदबू आए तो बिजली के स्विच बंद करने से बचें क्योंकि इससे स्पार्क हो सकता है और आग लग सकती है।
बेहतर होगा कि आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें और किसी गैस कंपनी को कॉल करके उन्हें इस बारे में सूचित करें ताकि वे तुरंत आपकी समस्या का समाधान कर सकें।
इसके अलावा अगर आपके पास कोई गैस डिटेक्टर लगा हुआ है तो उसका अलार्म बजा दें।
#4
बाहर निकलें
अगर गैस की बदबू बहुत ज्यादा है तो तुरंत बाहर निकलें और पड़ोसियों को भी इस बारे में सूचित करें ताकि वे भी सावधान हो सकें।
किसी भी व्यक्ति को घर के अंदर जाने न दें जब तक कि गैस कंपनी द्वारा पुष्टि न हो जाए कि सब कुछ ठीक है।
गैस कंपनी द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे।
#5
गैस उपकरणों की जांच कराएं
गैस लीक के बाद अपने सभी गैस उपकरणों की जांच कराएं ताकि भविष्य में ऐसी समस्या न हो।
इसके लिए आप किसी कुशल तकनीशियन से मदद ले सकते हैं, जो आपके सभी गैस उपकरणों को ठीक तरह से जांच सके।
इन सरल कदमों का पालन करके आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं और गैस लीक जैसी गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं।