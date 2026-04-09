अक्षय तृतीया पर खरीदें ये 5 चीजें, शुभता के साथ-साथ घर में आएगी सुख-समृद्धि

हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को काफी खास माना जाता है। यह त्योहार वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को 'अक्षय' तृतीया भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु, भगवान कुबेर और मां दुर्गा की पूजा की जाती है। आइए जानें कि अक्षय तृतीया के दिन किन-किन चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है।

#1 सोना खरीदना है शुभ अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सोना खरीदने से व्यक्ति की किस्मत हमेशा अच्छी बनी रहती है। इसके अलावा सोने की चीजें जैसे सोने की अंगूठी, सोने की चेन या सोने का कोई भी अन्य गहना खरीदना भी अच्छा माना जाता है। अगर आप इस साल अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का विचार बना रहे हैं तो शुभ समय में ही खरीदारी करें।

#2 चांदी की चीजें खरीदें अक्षय तृतीया पर चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। चांदी की वस्तुओं में चांदी की अंगूठी, चांदी की चेन या फिर चांदी का कोई अन्य गहना खरीदना भी फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो चांदी का कोई अन्य सामान भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर चांदी खरीदने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। चांदी खरीदने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।

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#3 पीतल की धातु से बनी वस्तुएं खरीदना है अच्छा पीतल की धातु से बनी वस्तुएं भी अक्षय तृतीया पर खरीदना शुभ माना जाता है। आप चाहें तो पीतल से बनी मूर्तियां, सिक्के या फिर अन्य कोई भी सामान खरीद सकते हैं। पीतल की वस्तुएं खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। इसके अलावा पीतल की चीजें खरीदने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और जीवन में समृद्धि आती है।

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#4 घर के लिए खरीदें बर्तन अक्षय तृतीया पर बर्तन खरीदना भी अच्छा माना जाता है। बर्तन खरीदने से घर में समृद्धि आती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आप चाहें तो स्टील, पीतल या तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं। इन बर्तनों का उपयोग करने से खाने-पीने की चीजें ताजगी बनी रहती हैं और स्वादिष्ट होती हैं। इसके अलावा इन बर्तनों का उपयोग करने से खाने-पीने की चीजें भी पौष्टिक रहती हैं।