डिहाइड्रेशन होने पर इन 5 चीजों का न करें सेवन, बिगड़ सकती है स्थिति

डिहाइड्रेशन तब होता है, जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। यह स्थिति अत्यधिक गर्मी, पसीना आना, पानी की कमी या कुछ बीमारियों के कारण हो सकती है। डिहाइड्रेशन से शरीर की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और इससे थकान, सिरदर्द और चक्कर आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए डिहाइड्रेशन की स्थिति में सही खान-पान से शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। आइए जानें कि डिहाइड्रेशन में क्या नहीं खाना चाहिए।

#1 कैफीन युक्त पेय से बनाएं दूरी चाय, कॉफी और सोडा जैसे कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन डिहाइड्रेशन की स्थिति में नहीं करना चाहिए। कैफीन एक ऐसी चीज है, जो पेशाब लाने में मदद करती है और इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा कैफीन से दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं और नींद में खलल पड़ सकता है। इसलिए इन पेय पदार्थों की जगह पानी या नारियल पानी का सेवन करें ताकि शरीर को पर्याप्त हाइड्रेशन मिल सके।

#2 नमक वाले स्नैक्स को न करें चुनें डिहाइड्रेशन की स्थिति में नमक वाले स्नैक्स जैसे चिप्स और नमकीन का सेवन नहीं करना चाहिए। इनसे शरीर में नमक का स्तर बढ़ सकता है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या और गंभीर हो सकती है। इसके अलावा नमक वाले स्नैक्स खाने से प्यास भी बढ़ सकती है, जिससे पानी पीने की इच्छा होती है और इससे डिहाइड्रेशन की स्थिति बिगड़ सकती है। बेहतर होगा कि इनकी बजाय फल या सूखे मेवे खाएं।

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#3 मीठे पेय पदार्थों से रहें दूर डिहाइड्रेशन की स्थिति में मीठे पेय पदार्थों जैसे सोडा या फलों का जूस नहीं पीना चाहिए। इन पेय में ज्यादा मात्रा में शक्कर होती है, जो शरीर को हाइड्रेशन देने की बजाय और अधिक डिहाइड्रेट कर सकती है। शक्कर युक्त पेय पीने से शरीर में सूजन भी बढ़ सकती है और इससे पेट की समस्याएं भी हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप पानी, नारियल पानी या ताजे फलों का रस पीएं ताकि शरीर को पर्याप्त हाइड्रेशन मिल सके।

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#4 अधिक मसालेदार भोजन से बचें डिहाइड्रेशन की स्थिति में अधिक मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तीखे-तेज मसाले पेट की जलन बढ़ा सकते हैं और पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पेट में गैस, जलन और दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो डिहाइड्रेशन की स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं। बेहतर होगा कि आप हल्का और ताजे सब्जियों से बना भोजन करें ताकि पेट को आराम मिले और शरीर को हाइड्रेशन भी मिल सके।