पहली डेट पर भूल से भी न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है बुरा असर

पहली डेट को लेकर हर किसी के मन में एक अलग ही ख्याल आता है। यह एक ऐसा मौका होता है, जब आप अपने संभावित साथी के साथ पहली बार मिलते हैं और एक अच्छा पहला प्रभाव छोड़ना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी पहली मुलाकात सफल और यादगार बने। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचना चाहिए।

#1 बहुत ज्यादा बात न करें पहली डेट पर अक्सर लोग अपनी बातें साझा करने में ज्यादा समय लगाते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने बारे में ही बताते रहें। सामने वाले को भी बोलने का मौका दें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। इससे आपको उनके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी और आपकी बातचीत भी संतुलित रहेगी। इससे आपके बीच की बातचीत में रुचि बनी रहेगी और आप दोनों एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।

#2 फोन का इस्तेमाल न करें पहली डेट के दौरान अपने फोन का इस्तेमाल करना एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप बार-बार अपने फोन पर देखते रहेंगे तो यह आपके नए साथी को गलत संदेश दे सकता है कि आपको उनकी कंपनी में दिलचस्पी नहीं है। कोशिश करें कि डेट के दौरान फोन को साइलेंट पर रखकर अपने साथी पर पूरी तरह ध्यान दें। इससे आपके बीच की बातचीत में रुचि बनी रहेगी और आप दोनों एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।

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#3 बहुत ज्यादा तैयार न हों पहली डेट पर बहुत ज्यादा तैयार होना अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत ही बनावटी दिखें। अपने लुक को सादा और आकर्षक रखें ताकि आप अपने असली रूप में नजर आएं। ज्यादा मेकअप या भारी गहने पहनने से बचें। इसके बजाय अपने चेहरे पर हल्का-फुल्का मेकअप करें और साधारण लेकिन स्टाइलिश कपड़े पहनें। इससे आपका लुक न केवल आकर्षक लगेगा बल्कि आप खुद भी आरामदायक महसूस करेंगे।

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#4 खाने-पीने का चयन सोच-समझकर करें पहली डेट पर खाने-पीने का चयन करते समय भी सावधानी बरतें। बहुत तीखा या चिपचिपा खाना ऑर्डर करने से बचें क्योंकि इससे आपकी मुलाकात असुविधाजनक हो सकती है। बेहतर होगा कि आप ऐसे व्यंजन चुनें, जिन्हें दोनों आसानी से खा सकें और जिन्हें एक साथ बांटा जा सके। इसके अलावा बहुत ज्यादा शराब पीने से भी बचें क्योंकि इससे आपके नए साथी पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। पानी या हल्का-फुल्का पेय पसंद करें।