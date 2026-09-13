फेशियल कराने के बाद भूल से भी न करें ये काम, त्वचा को होता है नुकसान
क्या है खबर?
फेशियल कराने के बाद त्वचा को खास देखभाल की जरूरत होती है। फेशियल से त्वचा की गहराई से सफाई होती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण इसके फायदे कम हो सकते हैं। फेशियल कराने के बाद कुछ लोग ऐसे काम कर बैठते हैं, जिससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताते हैं, जिन्हें फेशियल कराने के बाद करने से बचना चाहिए।
#1
गर्म पानी से चेहरा धोना
फेशियल कराने के बाद गर्म पानी से चेहरा धोने से बचें। गर्म पानी त्वचा की नमी को कम कर सकता है और उसे सूखा बना सकता है।
इसके बजाय हल्के गुनगुने या ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। ठंडा पानी त्वचा को ठंडक देता है और रोमछिद्रों को बंद करने में मदद करता है।
इससे आपकी त्वचा को ताजगी महसूस होगी और वह निखरी रहेगी। गर्म पानी का इस्तेमाल न करके आप अपनी त्वचा को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।
#2
तेज धूप में बाहर जाना
फेशियल कराने के तुरंत बाद तेज धूप में जाने से बचें। सूरज की तेज किरणें आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और उसकी चमक को कम कर सकती हैं।
बेहतर होगा कि आप कम से कम एक दिन तक धूप में जाने से बचें। अगर बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो चेहरे पर धूप से बचाने वाली क्रीम लगाएं।
यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाएगी और उसे सुरक्षित रखेगी।
#3
मेकअप करना
फेशियल के बाद मेकअप करना त्वचा के लिए सही नहीं होता। मेकअप आपकी त्वचा को सांस लेने का मौका नहीं देता और उसकी ताजगी को खत्म कर सकता है।
अगर आपको मेकअप करना ही है तो हल्का मेकअप करें और भारी मेकअप से बचें। इससे आपकी त्वचा को आराम मिलेगा और वह प्राकृतिक रूप से निखरी रहेगी।
हल्का मेकअप करने से त्वचा की ताजगी बनी रहेगी और वह साफ-सुथरी दिखेगी।
#4
त्वचा को ज्यादा रगड़ना
फेशियल कराने के बाद त्वचा को ज्यादा रगड़ने से बचें। फेशियल के बाद आपकी त्वचा नाजुक होती है और उसे रगड़ने से जलन हो सकती है।
इसके बजाय त्वचा को हल्के हाथों से साफ करें। अगर आप इसे जोर से रगड़ेंगे तो त्वचा पर लाल निशान पड़ सकते हैं और उसकी नमी खत्म हो सकती है।
हल्के तरीके से सफाई करने से आपकी त्वचा को आराम मिलेगा और वह निखरी रहेगी।
#5
स्टीम लेना
फेशियल कराने के बाद स्टीम लेने से भी बचें। स्टीम त्वचा को गर्म करती है, जिससे रोमछिद्र खुल सकते हैं।
हालांकि, फेशियल के तुरंत बाद स्टीम लेने से त्वचा में जलन हो सकती है और वह लाल हो सकती है। बेहतर होगा कि आप कम से कम एक दिन तक स्टीम न लें।
इन 5 बातों का ध्यान रखकर आप अपनी त्वचा को सुरक्षित और खूबसूरत बनाए रख सकते हैं।