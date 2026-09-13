फेशियल कराने के बाद भूल से भी न करें ये काम, त्वचा को होता है नुकसान

फेशियल कराने के बाद गर्म पानी से चेहरा धोने से बचें। गर्म पानी त्वचा की नमी को कम कर सकता है और उसे सूखा बना सकता है।

इसके बजाय हल्के गुनगुने या ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। ठंडा पानी त्वचा को ठंडक देता है और रोमछिद्रों को बंद करने में मदद करता है।

इससे आपकी त्वचा को ताजगी महसूस होगी और वह निखरी रहेगी। गर्म पानी का इस्तेमाल न करके आप अपनी त्वचा को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।