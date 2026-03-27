लीवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये 5 आदतें, इनसे बचने की है जरूरत

लीवर शरीर का एक अहम अंग है, जो हमारे खून को साफ करता है और शरीर की कई जरूरी कामों में मदद करता है, लेकिन कुछ आदतें हमारे लीवर को कमजोर कर सकती हैं और उसे बीमार कर सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका लीवर स्वस्थ रहे और आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें।

#1 शराब का अधिक सेवन शराब का अधिक सेवन लीवर के लिए बहुत हानिकारक होता है। यह लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। अगर आप रोजाना शराब पीते हैं तो इसे कम करें या बिल्कुल छोड़ दें। इसके अलावा कभी भी खाली पेट शराब न पिएं और हमेशा सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें ताकि आपके लीवर पर कम दबाव पड़े।

#2 जंक फूड का सेवन जंक फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, समोसा आदि में चर्बी और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, जो लीवर की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन खाद्य पदार्थों के सेवन से वजन बढ़ने, मधुमेह होने और दिल की बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी डाइट में ताजे फल-सब्जियों को शामिल करें और संतुलित आहार लें ताकि आपका लीवर स्वस्थ रहे और आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें।

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#3 धूम्रपान करना धूम्रपान सिर्फ फेफड़ों ही नहीं बल्कि लीवर के लिए भी हानिकारक होता है। धूम्रपान करने से शरीर में जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जो लीवर को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा धूम्रपान करने वालों को लीवर कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। इसलिए धूम्रपान छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे धीरे-धीरे कम करें और पूरी तरह से छोड़ने का प्रयास करें।

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#4 नियमित व्यायाम न करना नियमित व्यायाम न करने से शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है, जो लीवर की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। व्यायाम करने से न केवल आपका वजन नियंत्रित रहता है बल्कि आपके शरीर की रक्त संचार प्रणाली भी बेहतर होती है, जिससे आपका लीवर स्वस्थ रहता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक किसी न किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि जरूर करें जैसे चलना, दौड़ना या योग करना आदि।