किराए पर घर लेने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा फायदा
क्या है खबर?
अगर आप पहली बार किराए पर घर लेने वाले हैं तो आपके लिए यह प्रक्रिया थोड़ी उलझन भरी हो सकती है। कई लोग इस दौरान छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी पहलुओं के बारे में बताते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भी भारी पड़ सकता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप एक सही और आरामदायक घर चुन सकते हैं।
#1
बजट का रखें ध्यान
किराए पर घर लेने से पहले अपना बजट तय करें। यह सुनिश्चित करें कि आप महीने के अंत में किराए का भुगतान करने में सक्षम होंगे और इसके साथ ही अन्य खर्चों जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट का भी ध्यान रखें।
अगर आप अपने बजट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है।
#2
घर की स्थिति का करें आकलन
किराए पर घर लेते समय उसकी स्थिति का आकलन करना बेहद जरूरी है। पहले से जांच लें कि घर में कोई टूट-फूट या मरम्मत की जरूरत तो नहीं है।
इसके अलावा यह भी देखें कि घर में पानी, बिजली और गैस की आपूर्ति सही तरीके से हो रही है या नहीं।
अगर आपको किसी भी तरह की समस्या मिलती है तो तुरंत मालिक से संपर्क करें ताकि उसे ठीक करवाया जा सके।
#3
सुरक्षा व्यवस्था पर दें ध्यान
किराए पर घर लेते समय सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास ध्यान दें। जांच लें कि घर में ताले सही तरीके से लगे हुए हैं और खिड़कियों पर ग्रिल लगी होनी चाहिए।
इसके अलावा अगर आपको लगे कि घर सुरक्षित नहीं है तो उस घर को किराए पर लेने से बचें। यह भी जरूरी है कि आसपास के इलाके में भी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो ताकि आप बिना किसी चिंता के रह सकें।
#4
पड़ोसियों की जानकारी रखें
किराए पर घर लेते समय पड़ोसियों की जानकारी रखना भी अहम है। जांच लें कि पड़ोस में कौन-कौन लोग रहते हैं और उनका व्यवहार कैसा है।
इससे आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कैसा माहौल रहेगा और आप किस तरह की जिंदगी जीने वाले हैं।
इसके अलावा यह भी देखें कि पड़ोसियों के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए ताकि किसी तरह की समस्या न हो।
#5
अनुबंध को समझें और सही से पढ़ें
किराए पर घर लेते समय मालिक के साथ किए गए अनुबंध को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना जरूरी है। इसमें शामिल शर्तों और नियमों को ध्यान से देखें ताकि बाद में कोई समस्या न हो।
अगर किसी शर्त को लेकर कोई संदेह हो तो उसे साफ कर लें। इसके अलावा अनुबंध में दी गई सभी जानकारी को बारीकी से पढ़ें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो।