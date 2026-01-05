घर पर थेपला बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, बनेंगे स्वादिष्ट 

गुजराती खाने में थेपला एक खास जगह रखता है। यह गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं और इसमें मेथी, अदरक, हरी मिर्च, दही और अन्य मसालों का उपयोग किया जाता है। थेपला न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आइए जानते हैं कि थेपला बनाते समय किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि थेपला स्वादिष्ट और पौष्टिक बने और लंबे समय तक ताजे भी रहें।

#1 आटे की गुणवत्ता का ध्यान रखें थेपला बनाने के लिए अच्छा गुणवत्ता वाला आटे का उपयोग करना बहुत जरूरी है। गेहूं का ताजा आटा ही सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। पुराना आटा इस्तेमाल करने से थेपला का स्वाद बिगड़ सकता है और इसका रंग भी बदल सकता है। इसलिए हमेशा ताजा और साफ आटा ही चुनें। इसके अलावा आटे को अच्छी तरह छानकर ही इस्तेमाल करें ताकि उसमें कोई भी गंदगी न रहे और थेपला का स्वाद बेहतरीन हो।

#2 मसालों का सही मिश्रण करें थेपला में इस्तेमाल होने वाले मसाले इसका स्वाद बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मेथी, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी जैसे मसालों का सही अनुपात में उपयोग करें। इसके अलावा गरम मसाला भी डाल सकते हैं ताकि थेपला में एक खास स्वाद आए। मसालों को अच्छे से मिलाकर आटे में डालें ताकि हर बाइट में समान स्वाद मिले। मसालों का सही मिश्रण थेपला को और भी स्वादिष्ट बना देगा।

#3 तेल या घी का सही उपयोग करें थेपला बनाने के लिए तेल या घी का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे थेपला की बनावट और स्वाद पर असर पड़ता है। परंपरागत तरीके से बने थेपला में घी का उपयोग किया जाता था, जो इसे खास बनाता था। हालांकि, अगर आप सेहत के प्रति सजग हैं तो रिफाइंड तेल या सरसों तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि तेल की मात्रा संतुलित हो ताकि थेपला कुरकुरे और स्वादिष्ट बने।

#4 बेलने का तरीका अपनाएं थेपला बेलते समय ध्यान रखें कि वह न ज्यादा पतला हो और न ही मोटा। आदर्श थेपला मध्यम मोटाई वाला होना चाहिए ताकि उसे पकाने में आसानी हो और उसका स्वाद भी अच्छा आए। इसके अलावा बेलन को हल्का सा घी लगाकर इस्तेमाल करें ताकि थेपला अच्छे से बेल सकें और उनमें कोई रुकावट न आए। इस तरह आप बेहतरीन थेपला बना सकते हैं, जो कुरकुरे और स्वादिष्ट होंगे।