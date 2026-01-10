स्टफ्ड परांठा बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

अलग-अलग तरह की सब्जियों और मसालों के इस्तेमाल से स्टफ्ड परांठे को कई तरह से बनाया जा सकता है। कुछ लोग इसे नाश्ते में खाना पसंद करते हैं तो कुछ इसे दोपहर या रात के खाने में खाते हैं। हालांकि, स्टफ्ड परांठा बनाने के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनके कारण इनका स्वाद बिगड़ सकता है। आइए आज हम आपको स्टफ्ड परांठा बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं।

#1 भरावन के लिए सब्जियों का चयन करें सबसे पहले भरावन के लिए ऐसी सब्जियों का चयन करें, जो एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलती हों। उदाहरण के लिए आलू, गोभी, मूली, पालक, पत्तेदार सब्जियां, गाजर और मटर आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, अगर आप किसी सब्जी के साथ अन्य सब्जी का मेल नहीं चाहते हैं तो किसी एक सब्जी से भी भरावन बनाई जा सकती है। इससे परांठे का स्वाद और भी बढ़िया होगा।

#2 भरावन के लिए मसालों का सही चयन करें सब्जियों की भरावन के लिए मसालों का चयन भी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे परांठे के स्वाद में चार चांद लग सकते हैं। इसके लिए आप जीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, अमचूर, गरम मसाला और हींग जैसे मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, भरावन में ज्यादा मसाले न डालें क्योंकि इससे परांठे का स्वाद बिगड़ सकता है। इससे परांठे का स्वाद संतुलित रहेगा।

#3 भरावन में नमक का करें इस्तेमाल परांठे की भरावन में नमक का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। दरअसल, नमक भरावन में एक अहम भूमिका निभाता है। यह भरावन को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ इसे पौष्टिक भी बनाता है। हालांकि, भरावन में नमक की मात्रा का ध्यान रखें। बेहतर होगा कि आप भरावन में थोड़ा कम नमक डालें। अगर आप ज्यादा नमक डालेंगे तो परांठे का स्वाद बिगड़ सकता है और यह खाने में अच्छा नहीं लगेगा।

#4 भरावन को बनाते समय तेल का करें इस्तेमाल भरावन को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल भी जरूरी है। इससे भरावन को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ इसे पौष्टिक भी बनाया जा सकता है। इसके लिए आप सरसों का तेल या फिर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल से परांठे को एक बेहतरीन स्वाद मिलता है। हालांकि, देसी घी से परांठे को एक अलग ही स्वाद मिलता है। इससे परांठे का स्वाद और भी खास हो जाता है।