स्ट्रीट स्टाइल पास्ता बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। स्ट्रीट स्टाइल पास्ता की बात करें तो यह अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है। हालांकि, इसे बनाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद और भी बेहतरीन हो सके। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिनकी मदद से आप स्ट्रीट स्टाइल पास्ता को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#1 पास्ता को सही तरीके से पकाएं स्ट्रीट स्टाइल पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को सही तरीके से पकाना जरूरी है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें, फिर उसमें थोड़ा नमक डालें और जब पानी पूरी तरह से उबलने लगे तो उसमें पास्ता डालें। पास्ता को हल्का कच्चा रखते हुए पकाएं। इससे पास्ता का स्वाद और बनावट बेहतरीन रहेगा और वह सॉस के साथ अच्छी तरह मिल सकेगा।

#2 ताजे मसालों का करें उपयोग स्ट्रीट स्टाइल पास्ता बनाने के लिए ताजे मसालों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सूखे मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर आदि की बजाय ताजे मसाले जैसे अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, जीरा, धनिया पत्ती आदि का इस्तेमाल करें। इससे न केवल पास्ता का स्वाद बेहतर होगा बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ताजे मसालों का इस्तेमाल करने से आपके पास्ता में एक अनोखा स्वाद जुड़ जाएगा, जो इसे और भी लजीज बना देगा।

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#3 सब्जियों को सही तरीके से भूनें पास्ता बनाने से पहले सब्जियों को सही तरीके से भूनना बहुत जरूरी है। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और मक्का जैसी सब्जियों को धीमी आंच पर अच्छे से भूनें ताकि उनका स्वाद पूरी तरह से निकल आए। सब्जियों को भूनते समय ध्यान रखें कि वे ज्यादा नरम न हों क्योंकि इससे उनका कुरकुरापन चला जाएगा और पास्ता का स्वाद भी बिगड़ जाएगा। भुनी हुई सब्जियां पास्ता में एक अनोखा स्वाद और खुशबू जोड़ेंगी।

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#4 सॉस को सही तरीके से बनाएं स्ट्रीट स्टाइल पास्ता के लिए सॉस का सही होना बहुत जरूरी है। इसके लिए टोमैटो सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस को मिलाकर एक बेहतरीन मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण में थोड़ा-सा सिरका मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। सॉस को धीमी आंच पर पकाएं ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और इसका स्वाद गहरा हो जाए। इस तरह बनी सॉस आपके पास्ता को एक नया आयाम देगी और इसका स्वाद लाजवाब बना देगी।