शाही पनीर बनाने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें विशेष ध्यान

शाही पनीर एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। यह व्यंजन अपने मलाईदार ग्रेवी और मसालों के अनोखे मेल के कारण बहुत पसंद किया जाता है। हालांकि, इसे बनाने में कुछ खास तकनीकों और सावधानियों की जरूरत होती है ताकि इसका स्वाद और बनावट बेहतरीन रहे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप शाही पनीर को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#1 सही पनीर का चयन करें शाही पनीर के लिए सबसे पहले सही पनीर का चयन करना जरूरी है। बाजार में कई प्रकार के पनीर मिलते हैं, लेकिन ताजा और मलाईदार पनीर सबसे अच्छा होता है। अगर संभव हो तो घर पर बने पनीर का इस्तेमाल करें क्योंकि यह ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसके अलावा पनीर की गुणवत्ता का ध्यान रखें ताकि व्यंजन का स्वाद बेहतरीन बने और इसकी बनावट भी अच्छी रहे।

#2 मसालों का सही अनुपात अपनाएं शाही पनीर में इस्तेमाल होने वाले मसाले इसका मुख्य हिस्सा होते हैं। इसलिए मसालों का सही अनुपात अपनाना बहुत जरूरी है। जीरा, धनिया, गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च जैसे मसालों का सही मात्रा में उपयोग करें ताकि व्यंजन का स्वाद बेहतरीन रहे। इसके अलावा प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी सही मात्रा में डालें ताकि ग्रेवी में एक खास स्वाद आए। मसालों का सही अनुपात आपके शाही पनीर को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाएगा।

#3 ग्रेवी को अच्छी तरह पकाएं शाही पनीर की ग्रेवी को अच्छी तरह पकाना बहुत जरूरी है ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और उनका स्वाद पूरी तरह से निकल आए। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, काजू पेस्ट आदि को धीमी आंच पर भूनें जब तक कि तेल अलग न हो जाए। इसके बाद इसमें मलाई, दही या दूध मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और सभी सामग्री अच्छी तरह मिल जाएं।

#4 पनीर को तलें या न तलें? पनीर को शाही पनीर में डालने से पहले उसे तलना या न तलना एक अहम सवाल होता है। अगर आप चाहते हैं कि पनीर कुरकुरा हो तो उसे हल्का सा तल सकते हैं। इससे उसका स्वाद बढ़ जाता है और वह ग्रेवी में अच्छी तरह मिल जाता है। दूसरी ओर अगर आप स्वस्थ विकल्प चाहते हैं तो पनीर को सीधा ग्रेवी में डाल सकते हैं। दोनों तरीकों से व्यंजन का स्वाद बेहतरीन बनता है, बस तरीका अलग होता है।