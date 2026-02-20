पनीर टिक्का बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, बनेगा स्वादिष्ट

पनीर टिक्का एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए पनीर के टुकड़ों को मसालों में भिगोकर तंदूर या ओवन में पकाया जाता है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से बनाने में असफल रहते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें पनीर टिक्का बनाते समय नहीं करना चाहिए ताकि आपके पनीर टिक्का स्वादिष्ट और बेहतरीन बनें।

#1 पनीर का चयन सही न होना पनीर टिक्का के लिए पनीर का चयन बहुत अहम है। अक्सर लोग बाजार से मिलने वाले सस्ते पनीर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो स्वाद में खराब होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। बेहतर होगा कि आप ताजे और अच्छी गुणवत्ता वाले पनीर का ही चयन करें। अगर बाजार में ताजा पनीर न मिले तो आप घर पर भी पनीर बना सकते हैं। इससे आपके पनीर टिक्का का स्वाद भी बेहतरीन होगा।

#2 मसालों का सही अनुपात न होना पनीर टिक्का बनाने में मसालों का सही अनुपात बहुत जरूरी होता है। कई लोग ज्यादा मसाले डालकर इसे तीखा बना देते हैं, जिससे इसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसके अलावा कम मसाले डालने पर भी इसका स्वाद फीका लगता है। इसलिए हमेशा सही मात्रा में ही मसालों का इस्तेमाल करें ताकि पनीर टिक्का का स्वाद बेहतरीन रहे। आप अपनी पसंद और तीखेपन के अनुसार मसालों का अनुपात तय कर सकते हैं।

#3 मसालों में भिगोने में कमी मसालों में भिगोना पनीर टिक्का बनाने का एक अहम हिस्सा है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या बहुत कम समय के लिए भिगोते हैं, जिससे पनीर ठीक से मसालों के स्वाद को नहीं पकड़ पाता। पनीर को कम से कम 2-3 घंटे तक मसाले में भिगोना चाहिए ताकि वह मसालों के स्वाद को अच्छे से सोख सके। इसके लिए दही, अदरक-लहसुन पेस्ट और अन्य मसालों का मिश्रण बनाकर पनीर के टुकड़ों को उसमें डालें और अच्छे से मिलाएं।

#4 सही तापमान पर पकाना न होना पनीर टिक्का को पकाने के लिए सही तापमान बहुत जरूरी होता है। अगर तंदूर या ओवन बहुत गर्म होगा तो बाहर से जल जाएगा और अंदर कच्चा रहेगा, वहीं अगर तापमान कम होगा तो पनीर ठीक से पक नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा मध्यम तापमान पर ही पनीर टिक्का को पकाएं और बीच-बीच में उसे पलटते रहें ताकि वह हर तरफ से समान रूप से पक सके। इसके अलावा पनीर टिक्का को बार-बार न छेड़ें, इससे वह टूट सकता है।