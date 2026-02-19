पालक के पकौड़े बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
पालक के पकौड़े एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता हैं। ये न केवल चाय के साथ अच्छे लगते हैं, बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। हालांकि, इन्हें बनाते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपके पकौड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट बनें। आइए आज हम आपको पालक के पकौड़े बनाने के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं, जिससे आपके पकौड़े हर बार बेहतरीन बनें।
#1
पालक की ताजगी पर दें ध्यान
पालक के पकौड़ों के लिए ताजा पालक सबसे जरूरी होता है। हमेशा ताजा और हरा-भरा पालक ही चुनें क्योंकि इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं और इसका स्वाद भी अच्छा होता है। सूखे या पुराने पालक का उपयोग करने से पकौड़ों का स्वाद खराब हो सकता है और वे कुरकुरे भी नहीं बनते। इसलिए हमेशा ताजे और अच्छे गुणवत्ता वाले पालक का ही उपयोग करें ताकि आपके पकौड़े हर बार बेहतरीन बनें।
#2
बेसन की मात्रा सही रखें
पालक के पकौड़ों में बेसन की मात्रा सही होना चाहिए ताकि उनका टेक्सचर कुरकुरा और स्वादिष्ट बने। अधिक बेसन डालने से पकौड़े भारी हो सकते हैं और उनका असली स्वाद बिगड़ सकता है। सही मात्रा में बेसन डालने से पकौड़े हल्के और कुरकुरे बनते हैं। इसके अलावा बेसन में मसाले मिलाकर उसे अच्छे से फेंटें ताकि उसमें हवा शामिल हो सके और पकौड़े फूले-फूले और स्वादिष्ट बनें।
#3
मसालों का सही मिश्रण चुनें
पालक के पकौड़ों में मसालों का सही मेल भी जरूरी होता है। इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हींग और नमक मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी अजवाइन या जीरा भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मसाले पूरे पकौड़े में समान रूप से मिलाने के लिए बेसन के घोल में इन्हें अच्छे से मिलाएं ताकि हर एक पकौड़ा मसालेदार बने। सही मसाले से आपके पकौड़े और भी लजीज और स्वादिष्ट बनेंगे।
#4
तेल का तापमान सही रखें
पालक के पकौड़ों को तलते समय तेल का तापमान सही होना बहुत जरूरी है। अगर तेल ज्यादा गर्म होगा तो पकौड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, वहीं कम गर्म तेल में तलने से पकौड़े तेल सोख लेते हैं और भारी हो जाते हैं। इसलिए मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और उसमें छोटे-छोटे टेस्ट पकौड़े डालकर जांच करें कि तेल सही तापमान पर है या नहीं। इससे आपके पकौड़े हर बार बेहतरीन बनेंगे।
#5
पकौड़ों को सही तरीके से स्टोर करें
अगर आप अतिरिक्त पकौड़े बनाकर रख लेते हैं तो उन्हें सही तरीके से स्टोर करना चाहिए ताकि उनका स्वाद बना रहे। ठंडा होने पर पकौड़ों को ढक्कन वाले डिब्बे में रखें और फ्रिज में रखें। जब भी खाने का मन हो, हल्का गर्म करके खा सकते हैं। इस तरह आपके बनाए हुए पालक के पकौड़े लंबे समय तक ताजे और स्वादिष्ट बने रहेंगे।