होली पर मूंग दाल कचौड़ी बना रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

होली के त्योहार पर कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें से मूंग दाल कचौड़ी भी एक है। मूंग दाल कचौड़ी का स्वाद होली के जश्न को दोगुना कर सकता है। हालांकि, इसे बनाने में कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। आइए आज हम आपको मूंग दाल कचौड़ी बनाने से पहले अपनाई जाने वाली कुछ जरूरी बातें बताते हैं ताकि हर बार कचौड़ी बेहतरीन बने।

#1 दाल को भिगोने का समय मूंग दाल कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले दाल को भिगोना जरूरी है। दाल को कम से कम 3-4 घंटे तक पानी में भिगोएं ताकि वह नरम हो जाए। इससे दाल को पीसने में आसानी होगी और कचौड़ी का मिश्रण भी बेहतर बनेगा। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो क्योंकि इससे दाल का स्वाद बिगड़ सकता है और कचौड़ी की बनावट भी प्रभावित होगी। सही समय पर भिगोई गई दाल से कचौड़ी का स्वाद और बनावट दोनों बेहतरीन होंगे।

#2 मसालों का सही चयन मूंग दाल कचौड़ी के लिए मसालों का चयन बहुत अहम होता है। इसमें जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग, अदरक और हरी मिर्च का सही मात्रा में उपयोग करें। ये सभी मसाले मिलकर कचौड़ी को एक खास स्वाद देते हैं। मसालों की मात्रा इतनी रखें कि वे दाल के स्वाद को बढ़ाएं, लेकिन ज्यादा तीखा न हो ताकि सभी लोग इसे खा सकें। सही मसालों के मेल से कचौड़ी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

Advertisement

#3 आटे की गूंथन कचौड़ी के आटे की गूंथन भी बहुत जरूरी है। इसके लिए गेहूं के आटे में थोड़ा सूजी मिलाकर गूंथें और उसमें नमक डालें। आटे को अच्छे से गूंथकर उसे थोड़ी देर ढककर रख दें ताकि वह नरम हो जाए। आटे की गूंथन इतनी करें कि वह नरम हो और उसमें लचीलापन हो ताकि कचौड़ी तलने पर अच्छी फूले। सही तरीके से गूंथा हुआ आटा कचौड़ी को एक बेहतरीन बनावट और स्वाद देगा।

Advertisement

#4 तलने का तरीका कचौड़ी को तलने का तरीका भी अहम होता है। तेल को अच्छी तरह गर्म करें, फिर उसमें कचौड़ियों को हल्की आंच पर तलें ताकि वे अंदर तक पक जाएं और बाहर से कुरकुरी रहें। तेज आंच पर तलने से कचौड़ी बाहर से जल सकती हैं जबकि अंदर कच्ची रहती है। इसलिए मध्यम आंच पर तलना सबसे अच्छा रहता है। इस तरह से तली हुई कचौड़ियां न केवल स्वादिष्ट बनेंगी बल्कि देखने में भी सुंदर लगेंगी।