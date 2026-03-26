घर पर मोमोज चटनी बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

मोमोज चटनी को घर पर बनाना आसान है। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। इस चटनी को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मोमोज या अन्य स्नैक्स के साथ परोस सकते हैं। इस चटनी का स्वाद आपके खाने का मजा दोगुना कर देगा। आइए आज हम आपको मोमोज चटनी से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप इसे आसानी से बना सकते हैं।

#1 सही सामग्री का चयन करें मोमोज चटनी बनाने के लिए सही सामग्री का चयन बहुत जरूरी है। इसके लिए ताजे टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और धनिया पत्ती का उपयोग करें। इन सामग्रियों से बनी चटनी का स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा सिरका भी मिला सकते हैं, जिससे इसका तीखापन और भी बढ़ जाएगा। सिरका चटनी को एक खास तीखापन देता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है।

#2 टमाटर को अच्छे से पकाएं टमाटर को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है ताकि उनकी कच्ची गंध चली जाए और उनका स्वाद बेहतर हो सके। इसके लिए सबसे पहले टमाटर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर उन्हें थोड़े तेल में भूनें जब तक कि वे नरम न हो जाएं। इस प्रक्रिया से टमाटर का कच्चापन हट जाएगा और उनकी मिठास उभरकर सामने आएगी। इसके बाद आप इन भूने हुए टमाटर को अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर चटनी बना सकते हैं।

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#3 हरी मिर्च का सही मात्रा में उपयोग करें हरी मिर्च का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे चटनी का तीखा स्वाद तय होता है। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो कम मात्रा में हरी मिर्च डालें। वहीं अगर आपको तीखा पसंद है तो अधिक मात्रा में हरी मिर्च डालें। इसके अलावा आप चाहें तो हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#4 लहसुन को सही तरीके से भूनें लहसुन को सही तरीके से भूनना भी जरूरी है ताकि उसकी कच्ची गंध चली जाए और उसका स्वाद बेहतर हो सके। इसके लिए लहसुन की कलियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उन्हें थोड़ा तेल में सुनहरा होने तक भूनें। ध्यान रखें कि लहसुन जलना नहीं चाहिए, वरना उसका कड़वा स्वाद चटनी को बिगाड़ सकता है। सही तरीके से भूने हुए लहसुन से चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और वह अधिक स्वादिष्ट बनेगी।