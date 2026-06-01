घर पर मिक्स वेज नान बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

मिक्स वेज नान एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह नान विभिन्न सब्जियों के मेल से तैयार किया जाता है और इसे बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने मिक्स वेज नान को और भी बेहतरीन बना सकते हैं और आपके परिवार को इसका स्वाद पसंद आएगा। आइए जानते हैं कि मिक्स वेज नान कैसे बनाया जा सकता है।

#1 आटे की गुणवत्ता पर ध्यान दें मिक्स वेज नान बनाने के लिए सबसे पहले आटे की गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। बेहतर होगा अगर आप गेहूं का मोटा आटा इस्तेमाल करें क्योंकि इससे नान अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बनेगा। आटे को अच्छी तरह से गूंधना भी जरूरी है ताकि वह नरम और लचीला बने। इसके लिए आटे में थोड़ा-सा दही मिलाएं और उसे कम से कम 30 मिनट तक ढककर रखें। इससे आटा तैयार हो जाएगा और नान बनाने में आसानी होगी।

#2 सब्जियों का चयन सही करें मिक्स वेज नान की खासियत इसकी भरी हुई सब्जियों में होती है, इसलिए सब्जियों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे ताजगी वाली हों। आलू, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, फूलगोभी आदि सब्जियां इस व्यंजन के लिए उपयुक्त रहती हैं। आप अपनी पसंदीदा सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सब्जियां एकसाथ अच्छी तरह से पक जाएं और उनका स्वाद मिल जाए। सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें ताकि वे आसानी से मिल सकें।

Advertisement

#3 मसालों का सही मिश्रण करें मिक्स वेज नान को खास बनाने के लिए उसमें सही मसालों का मिश्रण होना जरूरी है। इसमें जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक-लहसुन का पेस्ट आदि मसाले मिलाने से इसका स्वाद बढ़ता है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च या अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं, जिससे इसमें थोड़ी तीखी मिठास आएगी। मसालों को अच्छी तरह से मिलाएं ताकि हर कौर में उनका स्वाद बराबर हो।

Advertisement

#4 तंदूर की तैयारी अच्छे से करें मिक्स वेज नान बनाने के लिए तंदूर की तैयारी बहुत जरूरी होती है। अगर आपके पास पारंपरिक तंदूर नहीं है तो आप ओवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसे पहले से गर्म कर लें ताकि नान अच्छे से पके। तंदूर या ओवन को मध्यम आंच पर गर्म करें और जब यह गर्म हो जाए तो तैयार नान को उसमें डालें। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।