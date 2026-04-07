घर पर बनेगा स्वादिष्ट मसाला डोसा, इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

मसाला डोसा दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो अब पूरे भारत में पसंद किया जाने लगा है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। मसाला डोसा बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, लेकिन अगर आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखते हैं तो इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आपका मसाला डोसा स्वादिष्ट और कुरकुरा बनेगा।

#1 सही अनुपात में सामग्री का उपयोग करें मसाला डोसा के लिए सही अनुपात में सामग्री का उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए चावल, उड़द दाल और मेथी दाना का सही अनुपात होना चाहिए। आमतौर पर 3:1 का अनुपात अच्छा रहता है। इससे बैटर का स्वाद और बनावट दोनों ही बेहतरीन आते हैं। इसके अलावा बैटर को अच्छे से पीसने के बाद उसे कुछ घंटों के लिए ढककर रख दें ताकि वह अच्छी तरह से फुल सके।

#2 बैटर को अच्छे से फुलाएं बैटर को फुलाना मसाला डोसा बनाने का सबसे अहम हिस्सा है। फुलने से बैटर में नमी आती है, जो डोसे को कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाता है। बैटर को फुलाने के लिए उसे रातभर के लिए छोड़ दें। अगर आपके घर में गर्म माहौल है तो बैटर जल्दी फुलेगा, लेकिन ठंडे माहौल में इसे फुलने में ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि बैटर को सही तापमान पर रखें।

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#3 तवे को सही तापमान पर गर्म करें डोसा तवे को सही तापमान पर गर्म करना बहुत जरूरी है ताकि डोसा हर तरफ से समान रूप से पक सके। तवे को मध्यम आंच पर अच्छे से गर्म करें और फिर उस पर थोड़ा सा तेल फैलाएं। इसके बाद एक करछी बैटर डालकर तवे पर गोल आकार में फैलाएं। अब इस पर थोड़ा सा तेल डालकर इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। इससे आपका डोसा कुरकुरा और स्वादिष्ट बनेगा।

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#4 स्टफिंग का मिश्रण बनाएं मसाला डोसा की स्टफिंग भी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए उबले हुए आलू, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ता और सरसों का इस्तेमाल करें। इन सभी चीजों को तेल में भूनें और उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिलाएं। इससे स्टफिंग का स्वाद बढ़ जाएगा। आप इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस स्टफिंग को डोसे में भरकर रोल करें।