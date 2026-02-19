मसाला चाप टिक्का बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

मसाला चाप टिक्का एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जो खासतौर पर शाकाहारी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह व्यंजन कबाब की तरह दिखता है, लेकिन इसे बनाने की विधि और सामग्री पूरी तरह से अलग है। अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद बेहतरीन हो। आइए मसाला चाप टिक्का की रेसिपी और इसके लिए कुछ खास टिप्स जानते हैं।

#1 सही सामग्री का चयन करें मसाला चाप टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले सही सामग्री का चयन करना जरूरी है। आमतौर पर यह व्यंजन सोनीरया चाप या पनीर से बनाया जाता है। अगर आप सोया चाप का उपयोग कर रहे हैं तो उसे पहले पानी में भिगोकर नरम कर लें और फिर उसे निचोड़ लें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। सोया चाप का उपयोग करने पर उसे छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि वह अच्छी तरह से मसालों को सोख सके।

#2 मसालों का सही मिश्रण चुनें मसाला चाप टिक्का का असली स्वाद उसके मसालों से आता है। इसमें आम पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और हल्दी जैसे मसालों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च भी इसमें स्वाद जोड़ते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।

#3 दही का उपयोग करें दही मसाला चाप टिक्का को नरम और स्वादिष्ट बनाने में मदद करता है। इसमें दही मिलाने से कबाब का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। इसलिए जब आप मसाला मिश्रण तैयार करें तो उसमें दही जरूर मिलाएं। इससे आपके कबाब नरम और रसीले बनेंगे। अगर आप दही का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह मलाई या दूध का उपयोग भी कर सकते हैं।

#4 ग्रिलिंग का तरीका अपनाएं मसाला चाप टिक्का को ग्रिल करने का तरीका बहुत अहम होता है। आप इसे तंदूर पर ग्रिल कर सकते हैं या ओवन में भी पका सकते हैं। अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो ओवन ही सही, बस इसे अच्छे से पहले गर्म कर लें। इसके अलावा अगर आप गैस पर कढ़ाई में तेल गर्म करके कबाब को तल रहे हैं तो उसे धीमी आंच पर तलें ताकि अंदर तक पका हुआ मिले।