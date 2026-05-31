घर पर आम दही भल्ला बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

गर्मियों में आम खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि यह विटामिन-C और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इससे रोग प्रतिरधक क्षमता मजबूत होती है और पाचन भी बेहतर होता है। क्या आप जानते हैं कि आम का इस्तेमाल दही भल्ला बनाने के लिए भी किया जा सकता है? अगर आप इसे घर पर बनाने की सोच रहे हैं तो इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें।

#1 सही आम का करें चयन आम दही भल्ला के लिए मीठा और पका हुआ आम चुनें। आम की किस्म का चयन करते समय ध्यान रखें कि वह बिना किसी दाग-धब्बे वाला और ज्यादा रेशेदार न हो। आम को हल्का सा दबाकर देखें कि वह ज्यादा सख्त न हो और उसमें से हल्की खुशबू आ रही हो। इसके अलावा आम में ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। इससे दही भल्ला का स्वाद और भी बढ़िया बनेगा।

#2 दही की ताजगी का रखें ध्यान दही भल्ला के लिए ताजे और गाढ़े दही का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दही थोड़ा खट्टा है तो दही भल्ला का स्वाद बिगड़ सकता है। इससे अच्छा है कि दही को एक दिन पहले ही मथकर रख दें और उससे अगले दिन आम दही भल्ला बनाएं। इससे दही में खटास कम हो जाएगी और दही भल्ला बनाने में भी आसानी होगी। ताजगी से दही भल्ला का स्वाद और बढ़ जाता है।

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#3 भल्ला के लिए दाल को करें भिगो दें आम दही भल्ला के लिए दाल के बजाय दही का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, अगर आप चाहें तो दाल का इस्तेमाल करके भी दही भल्ला बना सकते हैं। इसके लिए पहले दाल को 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद दाल को मिक्सी में पीस लें और उसे एक कटोरे में निकालकर उसमें नमक, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और बेकिंग सोडा मिलाएं। दाल के इस मिश्रण से भल्ला का स्वाद और भी खास बनता है।

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#4 आम की चटनी बनाना भी है जरूरी दही भल्ला के लिए आम की चटनी बनाना भी जरूरी है। इसके लिए कच्चे आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में पीस लें और इसमें थोड़ा-सा जीरा, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, नमक और थोड़ा-सा पानी मिलाकर पीस लें। अब इस मिश्रण को एक कटोरे में निकालकर उसमें थोड़ा-सा गुड़ और काला नमक मिलाएं। आप चाहें तो इसमें पुदीने का पाउडर भी मिला सकते हैं। इस चटनी से दही भल्ला का स्वाद और भी बढ़ जाता है।