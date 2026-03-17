घर पर बनाना चाहते हैं मखाना चाट? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

मखाना चाट एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह न केवल खाने में अच्छा लगता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। मखाना चाट को बनाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा ताकि इसका स्वाद बेहतरीन हो और यह आपके परिवार और दोस्तों को पसंद आए। आइए जानते हैं कि मखाना चाट बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 सही मखानों का चयन करें मखाना चाट के लिए सबसे पहले सही मखानों का चयन करना जरूरी है। बाजार में कई प्रकार के मखाने मिलते हैं, इसलिए अच्छे क्वालिटी वाले मखानों का चयन करें। सबसे अच्छा वही होगा, जो ताजे और बिना किसी कीड़े-मकोड़े के हों। इसके अलावा सूखे और कुरकुरे मखानों का चयन करें ताकि आपकी चाट का स्वाद बेहतरीन बने।

#2 भूनने का तरीका अपनाएं मखानों को भूनना बहुत जरूरी है ताकि वे कुरकुरे बने रहें। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़े से घी या तेल गर्म करें और उसमें मखानों को डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। ध्यान रखें कि मखानों को ज्यादा देर तक न भूनें क्योंकि इससे उनका स्वाद बदल सकता है। भूनते समय लगातार चलाते रहें ताकि वे जलें नहीं और हर तरफ से समान रूप से भून जाएं।

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#3 मसालों का सही मेल चुनें मखाना चाट के लिए मसालों का सही मेल चुनना अहम होता है। इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हींग भी मिला सकते हैं जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इसके अलावा हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मसालों की मात्रा अपने स्वादानुसार ही रखें ताकि चाट का स्वाद बेहतरीन बना रहे।

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#4 ताजे सब्जियों का उपयोग करें मखाना चाट को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें ताजे सब्जियों का उपयोग करें जैसे प्याज, टमाटर, खीरा, धनिया पत्ती आदि। ये सब्जियां न केवल चाट को रंगीन बनाएंगी बल्कि उसमें पोषण भी जोड़ेंगी। सब्जियों को बारीक काटकर मिलाएं ताकि हर कौर में उनका स्वाद आए। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह अधिक ताजगी भरा लगेगा।