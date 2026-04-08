घर पर जूस बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा फायदा

गर्मियों में ताजे फलों का रस पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह न केवल शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, बल्कि ताजे फलों के पोषक तत्व भी प्रदान करता है। हालांकि, जूस बनाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं, जिनसे इसके लाभ कम हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी अहम बातें बताएंगे, जिनका ध्यान रखकर आप अपने जूस को और भी पौष्टिक बना सकते हैं।

#1 ताजे फलों का चयन करें जूस बनाने के लिए हमेशा ताजे और पके फलों का ही चयन करें। पुराने या अधपके फल न केवल स्वाद में खराब होते हैं, बल्कि इनमें पोषक तत्व भी कम होते हैं। ताजे फलों में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसलिए जब भी आप बाजार से फल खरीदें तो सबसे पहले उनकी ताजगी पर ध्यान दें और अच्छे से अच्छे फलों को ही चुनें।

#2 पानी का उपयोग कम करें जूस बनाते समय पानी का उपयोग कम करें ताकि इसके पोषक तत्व बरकरार रहें। अगर आपको जूस पतला पसंद है तो उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल सकते हैं या फिर ठंडा पानी मिलाएं। इससे आपका जूस न केवल स्वादिष्ट बनेगा, बल्कि उसकी पौष्टिकता भी बनी रहेगी। पानी डालने से जूस का स्वाद बदल सकता है और उसमें मौजूद विटामिन्स भी कम हो सकते हैं। इसलिए पानी का उपयोग सीमित करें ताकि आपका जूस ताजगी भरा और स्वास्थ्यवर्धक बना रहे।

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#3 चीनी मिलाने से बचें घर पर बने जूस में अतिरिक्त चीनी मिलाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ताजे फलों में खुद ही प्राकृतिक मिठास होती है। अगर आप अपने जूस को मीठा करना चाहते हैं तो उसमें शक्कर की बजाय शहद या गुड़ का इस्तेमाल करें। इससे आपके जूस का स्वाद बेहतर होगा और उसमें कम कैलोरी भी होंगी। इसके अलावा ये विकल्प सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं और आपके जूस को एक नई मिठास देंगे।

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#4 सही तरीके से स्टोर करें अगर आप एक बार में ज्यादा मात्रा में जूस बना लेते हैं तो उसे सही तरीके से स्टोर करना जरूरी होता है। जूस को एयरटाइट बर्तन में भरकर फ्रिज में रखें ताकि उसकी ताजगी बनी रहे। ध्यान रखें कि जूस को ज्यादा देर तक स्टोर न करें क्योंकि उसमें मौजूद विटामिन्स समय के साथ कम हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप रोजाना ताजा जूस बनाएं और उसे उसी दिन पी लें ताकि उसका पोषण बरकरार रहे।