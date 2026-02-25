होली पर दही भल्ले बनाते हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

होली का त्योहार रंगों के साथ-साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का भी त्योहार है और इस मौके पर घरों में तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इससे दही भल्ले भी एक खास हिस्सा है, जो हर घर में पसंद किया जाता है। हालांकि, दही भल्ले को सही तरीके से बनाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि वे स्वादिष्ट और बेहतरीन बनें। आइए आज हम आपको दही भल्ले बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं।

#1 दाल को भिगोकर पीसें दही भल्ले के लिए सबसे पहले दाल को भिगोकर पीसना होता है। इसके लिए दाल को कम से कम 4-5 घंटे तक पानी में भिगोएं और फिर उसे अच्छे से पीसें। ध्यान रखें कि दाल को ज्यादा महीन नहीं पीसना है, बस हल्का-सा दरदरा पीसना है ताकि उसमें हवा आ सके और वह फूले। इससे भल्ले हल्के और फुल्के बनेंगे और उनमें अच्छी तरह से हवा भी आएगी, जिससे वे नरम और स्वादिष्ट बनेंगे।

#2 सही मात्रा में पकाएं दही भल्ले को तलते समय ध्यान रखें कि तेल गर्म हो और उसमें भल्लों को सुनहरा होने तक तलें। अगर तेल ज्यादा गर्म होगा तो भल्ले जल सकते हैं और कम गर्म तेल में तलने से वे ठीक से पक नहीं पाएंगे। इसलिए तेल को मध्यम आंच पर गर्म करें और जब एक भल्ला डालने पर उसे धीरे-धीरे ऊपर आना चाहिए। इससे भल्ले अच्छे से पकेंगे और उनका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।

#3 दही को अच्छे से फेंटें दही भल्लों के लिए दही का सही तरीके से फेंटना बहुत जरूरी है। दही को अच्छे से फेंटें ताकि उसमें हवा आ सके और वह फूला हुआ दिखे। दही को फेंटते समय उसमें थोड़ा-सा नमक, भुना जीरा पाउडर और हरा धनिया मिला सकते हैं, जिससे उसका स्वाद बढ़ जाएगा। अगर दही ठंडा होगा तो भल्लों को ज्यादा देर तक गर्मागर्म रखने पर भी वे कड़े नहीं होंगे और उनका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।

#4 इमली की चटनी बनाएं दही भल्लों के साथ इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए इमली को पानी में उबालकर उसकी गुठली निकाल लें, फिर इसमें गुड़, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा जीरा पाउडर डालकर पकाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसे ठंडा करके बोतल में भर लें। यह चटनी लंबे समय तक खराब नहीं होती है और इसे आप कई दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं।