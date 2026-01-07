घर पर बिस्किट बनाने जा रहे हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान

आजकल बाजार में मिलने वाले बिस्किट में कई तरह के कृत्रिम स्वाद मिलाए जा रहे हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसे में घर पर बिस्किट बनाने से न केवल आपको ताजगी भरा स्वाद मिलेगा, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहतर है। हालांकि, घर पर बिस्किट बनाना आसान नहीं है। अगर आप पहली बार बिस्किट बनाने जा रहे हैं तो आइए आज हम आपको इसके दौरान ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं।

#1 सही सामग्रियों का करें चयन बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले सही चीजों का चयन करें। आटे के साथ-साथ मक्खन और चीनी जैसी चीजों की गुणवत्ता बहुत अहम होती है। इसके अलावा बिस्किट को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के लिए आप इनमें सूखे मेवे, चॉकलेट के टुकड़े, नारियल का तेल और प्राकृतिक सामग्री भी शामिल कर सकते हैं।

#2 बेकिंग पाउडर का करें इस्तेमाल अगर आप बिस्किट को कुरकुरा और हल्का बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। हालांकि, बेकिंग पाउडर की मात्रा पर ध्यान दें क्योंकि ज्यादा मात्रा से बिस्किट का स्वाद खराब हो सकता है। आमतौर पर 2-3 ग्राम बेकिंग पाउडर काफी होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे बिस्किट का स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए सही मात्रा का इस्तेमाल करें।

#3 मक्खन की मात्रा का रखें ध्यान घर पर बिस्किट बनाने के लिए कमरे के तापमान पर रखा हुआ मक्खन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, बिस्किट के लिए मक्खन की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप ज्यादा मक्खन का इस्तेमाल करेंगे तो बिस्किट चिकना हो जाएगा। इसलिए मक्खन की मात्रा को कम या ज्यादा करने से बचें। यहां जानिए मक्खन के अलग-अलग इस्तेमाल।

#4 बिस्किट को ओवन में पकाएं बिस्किट को ओवन में पकाना सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि, ध्यान रखें कि ओवन पहले से गर्म होना चाहिए। इसके लिए ओवन को लगभग 10 मिनट के लिए पहले से गर्म करें। इसके बाद बेकिंग ट्रे पर बिस्किट के मिश्रण को डालकर उसे ओवन में रखें और 15-20 मिनट तक पकाएं। बिस्किट को तब तक पकाएं जब तक उनका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और वे कुरकुरे न हो जाएं।