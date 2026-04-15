घर पर लंच के लिए भरवा भिंडी बना रहे हैं तो इन बातों पर दें ध्यान

भरवा भिंडी एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप अपने लंच या डिनर में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए भिंडी को मसालेदार भरवां किया जाता है और फिर धीमी आंच पर पकाया जाता है। अगर आप इस व्यंजन को घर पर पहली बार बना रहे हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि यह सही तरह से बने और सभी को पसंद आए। आइए इन बातों के बारे में जानते हैं।

#1 सही सामग्री का चयन करें भरवा भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले सही सामग्री का चयन करना जरूरी है। ताजी और मोटी भिंडियों का इस्तेमाल करें क्योंकि ये बेहतर स्वाद देती हैं। भिंडियों को अच्छे से धोकर सुखा लें ताकि उनमें कोई नमी न रहे। इसके अलावा मसालों का चयन भी अहम है। जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला जैसे मसाले भरवां मिश्रण के लिए जरूरी होते हैं।

#2 मसाले तैयार करें भरवां मिश्रण तैयार करने के लिए प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को बारीक काट लें। इन सबको एक साथ कढ़ाई में डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला डालें और अच्छे से मिलाएं। मसाले को भूनते समय ध्यान रखें कि वह जलें नहीं बल्कि धीमी आंच पर अच्छे से पक जाएं ताकि सभी मसाले एकसाथ मिलकर अपना पूरा स्वाद दे सकें।

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#3 भिंडियों को भरें भिंडियों को भरने के लिए सबसे पहले उनके दोनों सिरों को काटकर बीच में चीरा लगाएं ताकि मसाला अंदर तक पहुंच सके। हर भिंडी में मसाले को अच्छे से भरें और ध्यान रखें कि मसाला बाहर न निकले। अगर कोई भिंडी में मसाला बाहर निकल रहा हो तो उसे थोड़ी देर छोड़ दें और फिर से भरें। इस तरह सभी भिंडियों को मसाले से भर लें ताकि हर एक में समान मात्रा में मसाला हो।

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#4 पकाने का तरीका सही हो भरवा भिंडी को पकाते समय धीमी आंच पर पकाना सबसे अच्छा तरीका है। पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें सभी भिंडियों को डालकर हल्का सुनहरा होने तक तलें। इसके बाद इन्हें निकालकर अलग रखें। अब उसी कढ़ाई में फिर से थोड़ा तेल डालकर प्याज, लहसुन आदि भूनें और फिर इनमें पहले से तली हुई भिंडियों को डालकर धीमी आंच पर पकाएं। इससे सभी भिंडियां अच्छे से पकेंगी और उनका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।