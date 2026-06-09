स्कॉटलैंड की यात्रा करने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

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स्थानीय परिवहन का करें इस्तेमाल

स्कॉटलैंड में यात्रा करने के लिए स्थानीय परिवहन का इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका है। बसें और ट्रेनें हर जगह उपलब्ध हैं और ये यात्रियों के लिए सस्ती भी होती हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड में टैक्सी सेवाएं भी हैं, जो आपको आरामदायक यात्रा का अनुभव देती हैं। अगर आप ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहते तो पैदल चलकर भी कई जगहों की सैर कर सकते हैं। यहां पैदल चलने के लिए कई रास्ते बने हुए हैं।