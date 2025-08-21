किसी शादी में बनारसी साड़ी पहनने वाली हैं? इन बातों का रखें खास ध्यान

बनारसी साड़ी अपनी बुनाई और डिजाइन के कारण हमेशा से ही महिलाओं की पहली पसंद रही है। खासकर शादियों में यह और भी ज्यादा लोकप्रिय है। अगर आप किसी शादी में बनारसी साड़ी पहनने जा रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप न केवल सुंदर दिखें, बल्कि आरामदायक भी महसूस करें। इस लेख में हम आपको बनारसी साड़ी को सही तरीके से पहनने के कुछ अहम सुझाव देंगे।

#1 सही रंग का चयन करें बनारसी साड़ी चुनते समय सबसे पहले उसके रंग पर ध्यान दें। शादी के मौके पर आमतौर पर चमकीले और गहरे रंगों का चलन होता है जैसे लाल, हरा, नीला या मरून। ये रंग न केवल आपके लुक को खास बनाते हैं, बल्कि इन्हें पहनने से आपको शाही अंदाज भी मिलता है। अगर आपकी त्वचा का रंग गहरा है तो गहरे रंग की साड़ी आपके ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी, वहीं हल्की त्वचा वाली महिलाएं चमकीले रंग चुनें।

#2 ब्लाउज की फिटिंग हो सही बनारसी साड़ी के साथ ब्लाउज की फिटिंग बहुत जरूरी होती है। ब्लाउज न केवल आपके लुक को पूरा करता है, बल्कि इसे सही तरीके से पहनने पर आपको आराम भी मिलता है। ब्लाउज की फिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वह न तो बहुत ढीला हो और न ही बहुत टाइट। इसके अलावा ब्लाउज का डिजाइन भी पारंपरिक होना चाहिए ताकि वह साड़ी के साथ मेल खा सके।

#3 पल्लू को संभालना सीखें बनारसी साड़ी पहनते समय पल्लू को संभालना सीखना बहुत जरूरी होता है। पल्लू को सही तरीके से संभालने से आपका पूरा लुक निखर आता है और आपको चलने-फिरने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। पल्लू को कंधे पर ठीक से रखकर पिन करें ताकि वह जगह पर बना रहे। इसके अलावा पल्लू को थोड़ा खुला छोड़ने पर वह हवा में उड़ता हुआ बहुत सुंदर दिखता है और आपको भी आराम मिलता है।

#4 गहनों का मेल रखें गहनों का मेल बनारसी साड़ी से बहुत जरूरी होता है। भारी कढ़ाई वाली साड़ी के साथ हल्के गहने अच्छे लगते हैं जबकि साधारण कढ़ाई वाली साड़ी के साथ भारी गहने पहन सकते हैं। सोने-चांदी दोनों तरह के गहने चलन में हैं, लेकिन हीरे-मोती वाले गहने हमेशा से पसंदीदा रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी साड़ी के रंग से मेल खाते रंग के गहने भी पहन सकती हैं। इससे आपका लुक और भी खास लगेगा।