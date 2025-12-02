गीजर खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा सही विकल्प

गीजर एक ऐसा उपकरण है, जो पानी को गर्म करने के साथ-साथ कई लाभ भी प्रदान कर सकता है। हालांकि, यह तभी संभव है, जब आप सही गीजर का चयन करें। आजकल बाजार में कई प्रकार के गीजर उपलब्ध हैं, जिनमें से सही विकल्प चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आइए जानते हैं कि गीजर खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको सही और बेहतरीन गीजर मिल सके।

#1 क्षमता का चयन करें गीजर की क्षमता सबसे अहम पहलू है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके परिवार के सदस्यों की संख्या और रोजाना कितने लीटर पानी की जरूरत होती है, इसके आधार पर गीजर की क्षमता का चयन करें। उदाहरण के लिए अगर आपका परिवार बड़ा है और आपको रोजाना ज्यादा पानी गर्म करना होता है तो 25-35 लीटर क्षमता वाला गीजर अच्छा रहेगा। वहीं छोटे परिवार के लिए 10-15 लीटर क्षमता वाला गीजर पर्याप्त होगा।

#2 ऊर्जा की बचत पर ध्यान दें गीजर खरीदते समय उसकी ऊर्जा की बचत पर ध्यान देना भी जरूरी है। ऊर्जा की बचत से मतलब उस ऊर्जा की मात्रा से है, जो गीजर को चलाने में लगती है। इसे स्टार रेटिंग के जरिए मापा जाता है। अधिक स्टार रेटिंग वाला गीजर कम ऊर्जा का उपयोग करता है और बिजली बिल को कम करता है। इसके अलावा यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर होता है। इसलिए हमेशा उच्च ऊर्जा बचत वाले गीजर का चयन करें।

#3 तापमान नियंत्रण का विकल्प चुनें गीजर में तापमान को नियंत्रित करने की सुविधा का होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने अनुसार पानी का तापमान सेट कर सकें। इससे न केवल पानी जल्दी गर्म होगा, बल्कि उसे अधिक गर्म होने से भी बचाया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ आधुनिक गीजर में ऑटो-कट फीचर भी होता है, जो निर्धारित तापमान तक पहुंचने पर ही हीटिंग बंद कर देता है, जिससे बिजली की बचत होती है और पानी भी सही तापमान पर रहता है।

#4 सुरक्षा के उपाय जांचें गीजर खरीदते समय उसकी सुरक्षा के उपायों की जांच करना जरूरी है। जैसे कि प्रेशर रिलीज वॉल्व, दोहरी सुरक्षा प्रणाली आदि सुविधाएं होनी चाहिए, जो किसी भी आकस्मिक स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सैफ्टी वाल्व भी महत्वपूर्ण होता है, जो अधिक दबाव या तापमान होने पर गीजर को अपने आप बंद कर देता है। इससे किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सकता है और गीजर लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।