शादी के लिए फोटोग्राफर बुक कर रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

शादी का आयोजन हर किसी के जीवन का सबसे अहम और खास पल होता है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए लोग कई तैयारियां करते हैं और फोटोग्राफी भी इनमें शामिल होती है। सही फोटोग्राफर चुनना बहुत जरूरी है ताकि आपकी शादी की तस्वीरें बेहतरीन आएं। इसके लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिनसे आपकी शादी की फोटोग्राफी की तैयारियां सही हो सकती हैं।

#1 फोटोग्राफर के काम की झलक देखें जब आप किसी फोटोग्राफर से शादी के लिए संपर्क करें तो सबसे पहले उसके काम की झलक देखें। इससे आपको उसके काम की गुणवत्ता और अंदाज का पता चलेगा। हर फोटोग्राफर का अपना एक अलग अंदाज होता है और यह जानना जरूरी है कि वह आपकी पसंद के अनुसार काम कर सकता है या नहीं। इसके अलावा काम की झलक देखकर आप यह भी समझ सकते हैं कि फोटोग्राफर ने पहले किस तरह के काम किए हैं।

#2 बजट तय करें फोटोग्राफी के लिए बजट तय करना बहुत जरूरी है। अलग-अलग फोटोग्राफरों से बात करें और उनके शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद अपने बजट के अनुसार ही फोटोग्राफर को चुनें। ध्यान रखें कि सस्ते या महंगे होने से काम की गुणवत्ता नहीं बढ़ती इसलिए सही चयन करें। इसके अलावा फोटोग्राफी पैकेज में क्या-क्या शामिल है, यह भी देखें। इससे आपको सही जानकारी मिलेगी और आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे।

#3 समझौते पर ध्यान दें फोटोग्राफर से समझौता करते समय उसके सभी नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें। इसमें भुगतान की शर्तें, काम पूरा होने का समय, वापसी नीति आदि शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफी का काम कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। समझौते में किसी भी तरह के छिपे हुए शुल्क या नियम न हों। इससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी शादी की फोटोग्राफी बेहतरीन होगी।

#4 प्रतिक्रिया लें फोटोग्राफर का चयन करने से पहले उसके पिछले ग्राहकों से प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। इससे आपको उसके काम की गुणवत्ता और पेशेवर व्यवहार का पता चलेगा। इसके अलावा आप यह भी जान सकते हैं कि वह कितनी जल्दी काम करता है और उसकी सेवाओं का स्तर कैसा है। प्रतिक्रिया से आपको यह भी समझने में मदद मिलेगी कि फोटोग्राफर ने पहले किन ग्राहकों के साथ काम किया है और उनकी संतुष्टि कैसी रही है।