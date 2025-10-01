ग्लिटर आईशैडो का इस्तेमाल करती हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं लगेगा अजीब

ग्लिटर आईशैडो का इस्तेमाल आंखों को चमकदार और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, इसे सही तरीके से लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कई बार गलत तरीके से लगाया गया ग्लिटर आईशैडो अजीब लग सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताएंगे, जिनका ध्यान रखकर आप ग्लिटर आईशैडो को सही तरीके से लगा सकते हैं और अपने लुक को खास बना सकते हैं। इससे आपका लुक ज्यादा बनावटी नहीं लगेगा।

#1 सही रंग का चयन करें ग्लिटर आईशैडो खरीदते समय सबसे पहले उसके रंग का चयन करें। अगर आप रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए इसे खरीद रहे हैं तो हल्के और न्यूड शेड्स चुनें। ये रंग आपकी आंखों को चमकदार बनाएंगे। अगर किसी खास मौके पर पहनने के लिए जैसे शादी या पार्टी के लिए आप गहरे और चमकीले रंग चुन सकती हैं। इससे आपका लुक खास और आकर्षक लगेगा, लेकिन रोजमर्रा के लिए हल्के रंग ज्यादा अच्छे रहेंगे।

#2 प्राइमर का करें इस्तेमाल ग्लिटर आईशैडो लगाते समय प्राइमर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। प्राइमर आपकी पलकों को चिपचिपा होने से बचाता है और ग्लिटर को बेहतर तरीके से चिपकने में मदद करता है। इसके अलावा यह लंबे समय तक टिके रहने में भी मदद करता है। प्राइमर लगाने से आपका मेकअप पूरा दिन सही रहता है और आपको बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे आपका लुक भी ज्यादा आकर्षक और खास दिखता है।

#3 हल्का हाथ रखें जब आप ग्लिटर आईशैडो लगाएं तो हल्का हाथ रखें। ज्यादा ग्लिटर लगाने से आपकी आंखें अजीब दिख सकती हैं। इसलिए सबसे पहले थोड़ी मात्रा में ग्लिटर आईशैडो लें और धीरे-धीरे इसे अपनी पलक पर फैलाएं। अगर जरूरत पड़े तो फिर से थोड़ा-सा लें और जहां जरूरत हो वहां इसे दोहराएं। इस तरह आप बिना ज्यादा ध्यान खींचे अपनी आंखों को चमकदार बना सकती हैं और आपका लुक भी खास दिखेगा।

#4 आंखों के नीचे भी लगाएं आंखों के नीचे भी थोड़ा-सा ग्लिटर आईशैडो लगाएं ताकि आपका लुक पूरा लगे। इसके लिए एक पतले ब्रश का उपयोग करें और हल्के हाथों से नीचे की आंखों पर भी ग्लिटर लगाएं। इससे आपकी आंखें और भी आकर्षक दिखेंगी और आपका मेकअप पूरा लगेगा। ध्यान रखें कि नीचे की आंखों पर बहुत ज्यादा ग्लिटर न लगाएं ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे। बस थोड़ी-सी चमक डालने से आपका लुक खास और मनोहर लगेगा।