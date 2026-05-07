मानसून के दौरान यात्रा करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, रहेंगे सुरक्षित

मानसून के दौरान यात्रा करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन इस मौसम में होने वाली बारिश और नमी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। इसलिए मानसून में यात्रा करने से पहले कुछ जरूरी सावधानियां बरतना जरूरी है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसी जरूरी सावधानियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं। इनका पालन करके आप बीमारियों से बच सकते हैं।

#1 बारिश में घूमने से बचें बारिश में घूमना मजेदार हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही कई खतरे भी होते हैं। गीली सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बारिश के कारण कीचड़ और गंदगी भी बढ़ जाती है, जो बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप बारिश के दौरान बाहर घूमने से बचें और घर के अंदर की गतिविधियों का आनंद लें। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और बीमारियों से भी बचे रहेंगे।

#2 साफ-सफाई का रखें ध्यान मानसून में नमी अधिक होती है, जिससे कीटाणु और फंगस पनपने लगते हैं। इसलिए यात्रा के दौरान साफ-सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। हाथ धोने के लिए हाथ साफ करने वाले जेल का इस्तेमाल करें और खाने-पीने की चीजों को साफ-सुथरा रखें। इसके अलावा अपने आसपास की जगह को भी साफ रखें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। अपने सामान को भी साफ-सुथरा रखें और किसी भी गंदे स्थान पर बैठने या खाने से बचें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे।

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#3 पानी का सेवन करें मानसून में शरीर में पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि हमारी त्वचा अधिक पसीना निकालती है। इसलिए यात्रा करते समय पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना जरूरी है। इस मौसम में नमक और चीनी युक्त पानी पीना भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह शरीर में जरूरी तत्वों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा ताजे फलों का रस या नारियल पानी भी पी सकते हैं।

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#4 मच्छरों से रहें सुरक्षित मानसून में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, जो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए यात्रा करते समय मच्छरों से बचाव करना बहुत जरूरी है। अपने शरीर को लंबे कपड़ों से ढककर रखें और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं। इसके अलावा अपने ठहरने की जगह पर मच्छर निवारक उपाय अपनाएं जैसे कि जालीदार खिड़कियां, धुआं आदि। इस तरह आप इन खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।