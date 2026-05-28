सिक्किम: यहां जाने पर इन 5 चीजों को जरूर आजमाएं

सिक्किम भारत का एक छोटा-सा राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। हिमालय की गोद में बसा यह राज्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां की हरी-भरी वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ और साफ-सुथरे झरने सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लेकर कंचनजंगा पर्वत तक, हर जगह कुछ न कुछ खास है। आइए जानें कि सिक्किम में किन 5 चीजों को आजमाना जरूरी है।

#1 रोपवे की सवारी करें गंगटोक में स्थित रोपवे की सवारी एक अनोखा अनुभव है। यह आपको पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए शहर के सुंदर दृश्य दिखाता है। इस दौरान आप नीचे बहती हुई नदी को देख सकते हैं। यात्रा के दौरान चारों ओर फैली हरियाली और बर्फ से ढके पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। यह अनुभव न केवल रोमांचक है बल्कि आपको सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता से भी रूबरू कराता है।

#2 नाथुला दर्रा जाएं नाथुला दर्रा भारत-चीन सीमा पर स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। समुद्र तल से लगभग 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान अपने ठंडे मौसम और बर्फबारी के लिए मशहूर है। यहां पहुंचकर आप चीन सीमा पर बने बुनियादी ढांचों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां तिब्बती संस्कृति और जीवनशैली को करीब से जानने का मौका मिलता है। नाथुला दर्रा की यात्रा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।

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#3 बाबा मंदिर दर्शन करें बाबा मंदिर गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर भारतीय सैनिकों द्वारा बहुत श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को लापता सैनिक हरभजन सिंह की याद में बनाया गया था, जिन्होंने अपनी बहादुरी और बलिदान से सभी को प्रेरित किया था। इस मंदिर में जाकर आप उनकी वीरता और बलिदान को महसूस कर सकते हैं। यहां की शांति और माहौल आपको एक अलग ही अनुभव देता है।

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#4 कंचनजंगा बेस कैंप ट्रेक करें कंचनजंगा बेस कैंप ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान माना जाता है। यह यात्रा लगभग 90 किलोमीटर लंबी है, जिसमें आपको घने जंगल, बर्फ से ढके पहाड़, ग्लेशियर और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। इस यात्रा पर चलते हुए आप हिमालय की असली सुंदरता को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान आपको स्थानीय लोगों की जीवनशैली और संस्कृति को जानने का भी मौका मिलता है।