शिक्षक दिवस पर शिक्षक को दें ये सरप्राइज

शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षक को दें ये 5 सरप्राइज, बन जाएगा उनका दिन

लेखन सयाली 01:30 pm Sep 04, 202601:30 pm

क्या है खबर?

हर साल 5 सितंबर को देशभर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपने शिक्षकों का सम्मान करने और उनकी भूमिका को समझने के लिए प्रेरित करना है। इस दिन को खास बनाने के लिए आप अपने शिक्षक को कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। आइए ऐसे ही 5 सरप्राइज आइडिया जानते हैं।