बच्चों की डाइट में एवोकाडो को शामिल करने के लिए इन 5 व्यंजनों को आजमाएं

एवोकाडो एक ऐसा फल है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भरपूर है। यह वसा और फाइबर का बेहतरीन स्रोत है, जो बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। अगर आपके बच्चे को फल खाना पसंद नहीं है तो आप उन्हें एवोकाडो के जरिए पोषण दे सकते हैं। आइए एवोकाडो से बनाए जाने वाले व्यंजनों के बारे में जानते हैं।

#1 एवोकाडो का स्मूदी एवोकाडो का स्मूदी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए एक पका हुआ एवोकाडो, एक केला, थोड़ा दूध और शहद लें। सभी सामग्रियों को पीसकर अच्छे से मिलाएं जब तक कि यह स्मूदी न हो जाए। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। इस स्मूदी को नाश्ते या शाम की चाय के समय पिएं।

#2 एवोकाडो का परांठा अगर आपका बच्चा परांठे पसंद करता है तो एवोकाडो का पराठा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए गेहूं के आटे में मैश किया हुआ एवोकाडो मिलाएं, फिर उसमें नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल डालें। आटे को अच्छी तरह गूंध लें और छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें। तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह परांठा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें फाइबर और वसा की भरपूर मात्रा भी होती है।

#3 एवोकाडो की चटनी एवोकाडो की चटनी एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसके लिए एक पका हुआ एवोकाडो, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नमक और नींबू का रस लें। सभी सामग्रियों को पीस लें जब तक कि यह चिकनी चटनी न बन जाए। इस चटनी को आप रोटी या परांठे के साथ खा सकते हैं। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें फाइबर और वसा की भरपूर मात्रा भी होती है।

#4 एवोकाडो का सूप सर्दियों में गर्मागर्म सूप पीना सभी को पसंद होता है। एवोकाडो का सूप बनाने के लिए कुछ सब्जियां जैसे गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर आदि उबालकर उनका पेस्ट बना लें, फिर उसमें मैश किया हुआ एवोकाडो मिलाएं और नमक डालकर उबालें। इसे गर्मागर्म परोसें। यह सूप न केवल पौष्टिक है बल्कि बच्चों को पसंद भी आएगा। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर इसका स्वाद और भी बढ़ा सकते हैं।