साधारण मसूर की दाल को बनाएं स्वादिष्ट, जानिए इसके 5 अनोखे व्यंजनों की रेसिपी
क्या है खबर?
मसूर की दाल को अक्सर उबाऊ और साधारण माना जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसे कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों में बदला जा सकता है? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे खास भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो साधारण मसूर की दाल को नया रूप देंगे। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं और इन्हें बनाना भी आसान है। इन्हें खाने में बच्चे भी आना-कानी नहीं करेंगे।
#1
मसूर दाल की टिक्की
मसूर दाल की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मसूर दाल को भिगोकर पीस लें। इसके बाद इसमें उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक और मसाले मिलाकर टिक्की बना लें। अब इन्हें तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंकें। यह टिक्की बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती है। इसे चटनी या सॉस के साथ परोसें।
#2
मसूर दाल का पुलाव
मसूर दाल का पुलाव एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप दोपहर या रात के खाने में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो लें, फिर प्याज, टमाटर और मसाले डालकर भूनें। अब इसमें भिगोई हुई मसूर दाल डालें और पानी मिलाकर पकने दें। जब दाल और चावल, दोनों पक जाएं तो इसे ढककर कुछ देर रखे रहने दें। यह पुलाव न केवल पौष्टिक है, बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है।
#3
मसूर दाल का ढोकला
ढोकला गुजरात का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे आमतौर पर बेसन से बनाया जाता है। हालांकि, क्या आपने कभी मसूर दाल का ढोकला बनाया है? इसे बनाना बहुत आसान होता है। इसके लिए सबसे पहले मसूर दाल को भिगोकर पीस लें। फिर इसमें सूजी, दही, नमक और बेकिंग पाउडर मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को थाली में फैलाकर पकाएं। तैयार ढोकले पर तड़का लगाकर इसे हरी चटनी के साथ परोसें।
#4
मसूर दाल की कचौड़ी
कचौड़ी उत्तर भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे आमतौर पर उरद दाल से बनाया जाता है। हालांकि, आप इसे मसूर दाल से भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मसूर दाल को भिगोकर पीस लें। इसके बाद इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और मसाले मिलाकर भरावन तैयार करें। अब मैदा या गेहूं के आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उनमें भरावन भरें और कचौड़ियां तैयार करें। इन्हें कम तेल में तलें और चटनी के साथ खाएं।
#5
मसूर दाल का हलवा
हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, जैसे सूजी और बेसन आदि। हालांकि, मसूर दाल का हलवा भी बेहतरीन लग सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मसूर दाल को भिगोकर पीस लें। इसके बाद इसे घी में भूनें, जब तक कि इसका रंग बदल न जाए। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची डालकर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। अंत में काजू-बादाम से सजाकर गर्मा-गर्म परोसें।