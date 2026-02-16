करेले से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है इनकी रेसिपी

करेला एक ऐसी सब्जी है, जिसे कई लोग इसके कड़वे स्वाद के कारण पसंद नहीं करते हैं। हालांकि, अगर आप करेले से कुछ नए और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की सोच रहे हैं तो यकीन मानिए ये आपके खान-पान का स्वाद बढ़ा देंगे। इन व्यंजनों की रेसिपी भी सरल है और ये आपके भोजन को न केवल पौष्टिक बनाएंगे, बल्कि आपको पसंद भी आएंगे। आइए करेले से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 करेले की खिचड़ी करेले की खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए चावल, दाल और करेले को एक साथ पकाया जाता है। सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो लें। अब करेले को छीलकर उसके बीज निकालें और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद एक कुकर में घी गर्म करें, उसमें जीरा, हींग, हल्दी, नमक और मिर्च डालें। इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल-दाल और करेले डालकर पानी डालें।

#2 भरवां करेला भरवां करेला एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसमें करेले के अंदर मसालेदार फिलिंग भरी जाती है। इसके लिए सबसे पहले करेले को धोकर बीच से काट लें और उसके बीज निकाल दें। अब एक मिश्रण तैयार करें, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को हर करले में भरें और तेल गर्म करके इन्हें धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि ये सुनहरे भूरे न हो जाएं। इसके बाद इन्हें गर्मा-गर्म परोसें।

#3 करेले का अचार अगर आप अचार पसंद करते हैं तो करेले का अचार जरूर आजमाएं। इसके लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में कटे हुए करेलों को नमक लगाकर धूप में सुखा लें। इसके बाद सरसों का तेल गर्म करें और उसमें मेथी दाने, सौंफ, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर तड़का लगाएं। सूखे करलों को इसमें डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को कांच के जार में भरकर धूप में रखें, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं।

#4 करेले की सब्जी यह सब्जी भी काफी स्वादिष्ट होती है, जिसमें करेले को प्याज-टमाटर की ग्रेवी में पकाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले प्याज-टमाटर को बारीक काट लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें जीरा, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आदि मसाले डालें। इसके बाद प्याज-टमाटर डालकर अच्छी तरह पकाएं, जब तक कि ग्रेवी गाढ़ी न हो जाएं। अंत में इसमें कटे हुए करेले डालें और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने दें।