अचार से लेकर चटनी तक, जरा अलग अंदाज में बनाए जाते हैं करोंदे के ये व्यंजन

करोंदा एक ऐसा फल है, जो अपने खट्टे-मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। आमतौर पर इसे अचार में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इससे कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको करोंदे से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो आपके खान-पान का मजा दोगुना कर देंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके रसोईघर को भी नया रूप देंगे।

#1 करोंदे की चटनी करोंदे की चटनी एक बेहतरीन व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले करोंदों को उबाल लें, फिर उन्हें ठंडा करके उनका गूदा निकाल लें। अब इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक और जीरा डालकर पीस लें। इस चटनी को आप पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं। इसका खट्टा-मीठा स्वाद आपके खाने का मजा बढ़ा देगा और उसे पौष्टिक बना देगा।

#2 करोंदे की सब्जी करोंदे की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले करोंदों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर तेल गर्म करके उसमें राई, जीरा और हींग डालें। अब इसमें करोंदे के टुकड़े डालकर भूनें और हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर पकाएं। अंत में नमक मिलाकर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने दें। इस सब्जी को रोटी या चावल, दोनों के साथ खाया जा सकता है।

#3 करोंदे की करी करोंदे की करी एक खास प्रकार का व्यंजन है, जिसे आप विशेष मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले करोंदों को उबालकर उनका गूदा निकाल लें, फिर प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाकर तेल में भूनें। अब इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक मिलाएं। इसके बाद करोंदे का गूदा डालकर थोड़ी देर पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। इस करी को नान या चावल, दोनों के साथ खाया जा सकता है।

#4 करोंदे का मुरब्बा करोंदे का मुरब्बा एक मीठा व्यंजन है, जिसे आप मिठाई के रूप में खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले करोंदों को धोकर सुखा लें, फिर चीनी और पानी का सिरप बनाकर उसमें डाल दें। अब इसमें इलायची पाउडर मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि करोंदा पूरी तरह से पक न जाएं। इस मुरब्बे को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं।