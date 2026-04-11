सूखे टमाटर से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए होते हैं फायदेमंद

सूखे टमाटर का उपयोग भारतीय खान-पान में एक नया ट्विस्ट लाने का काम कर सकता है। यह न केवल व्यंजनों को एक अनोखा स्वाद देता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। सूखे टमाटर से बने व्यंजन स्वादिष्ट होते हैं और देखने में भी आकर्षक लगते हैं। आइए आज हम आपको सूखे टमाटर से बनने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं। इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।

#1 सूखे टमाटर की चटनी सूखे टमाटर की चटनी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप किसी भी स्नैक या मुख्य भोजन के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सूखे टमाटर को गर्म पानी में भिगोकर नरम कर लें। फिर इन्हें लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर पीस लें। इस चटनी का तीखा और खट्टा स्वाद आपके खाने में चार चांद लगा देगा। इसे आप पराठे, रोटी या दाल-चावल के साथ खा सकते हैं।

#2 सूखे टमाटर का पुलाव सूखे टमाटर का पुलाव एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो दें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा और तेजपत्ता डालें। इसके बाद प्याज और लहसुन डालकर भूनें, फिर इसमें सूखे टमाटर, हरी मिर्च और मसाले मिलाएं। आखिर में भिगोए हुए चावल डालकर पानी मिलाकर पकाएं। यह पुलाव महकदार और स्वादिष्ट है, जो आपके खाने का मजा बढ़ा देगा।

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#3 सूखे टमाटर का पराठा सूखे टमाटर का पराठा एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा लें और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और सूखे टमाटर मिलाएं। इस मिश्रण को गूंधकर पराठे बनाएं और तवे पर सेंक लें। यह पराठा कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है, जिसे आप दही या अचार के साथ खा सकते हैं। यह नाश्ते या दोपहर के खाने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

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#4 सूखे टमाटर की सब्जी सूखे टमाटर की सब्जी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर तेल में भूनें। फिर इसमें कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं। अब इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला डालकर भूनें। अंत में भिगोए हुए सूखे टमाटर डालकर पानी मिलाकर पकाएं। यह सब्जी रोटी या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है।