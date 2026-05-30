खाने के साथ-साथ कई कामों में भी आ सकती है बर्फ, जानें 5 हैक्स

आमतौर पर लोग बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल ठंडे पेय या फिर रोजमर्रा की कुछ चीजों को ठंडा करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने के साथ-साथ बर्फ का टुकड़ा कई अन्य कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह खाना पकाने से लेकर रसोई की सफाई तक में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको रसोई में बर्फ के टुकड़ों से जुड़े 5 हैक्स के बारे में बताते हैं।

#1 सिरके के साथ बर्फ का उपयोग करें सिरके और बर्फ के टुकड़ों का एक साथ उपयोग करने से रसोई के सिंक को साफ करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए पहले बर्फ के कुछ टुकड़ों को सिरके के साथ डालकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर गरम पानी डालकर सिंक को साफ कर दें। इससे सिंक की गंदगी दूर हो जाएगी और इसकी चमक भी बढ़ जाएगी। इस तरह सिरका और बर्फ के टुकड़े मिलकर सिंक की सफाई में मददगार साबित होते हैं।

#2 बर्फ से ब्लेंडर को साफ करना है आसान अगर आप अपने ब्लेंडर को साफ करने के लिए ज्यादा मेहनत न करना चाहें तो इसके लिए भी बर्फ के टुकड़े काम आ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्लेंडर के जार में बर्फ के कुछ टुकड़े डालें, फिर इसमें थोड़ा बर्तन धोने का लिक्विड डालें और कुछ सेकंड के लिए ब्लेंडर चलाएं। इसके बाद जार को पानी से धोकर साफ कर लें। इससे ब्लेंडर का जार एकदम साफ हो जाएगा।

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#3 तेल की बोतल को साफ करने के लिए करें इस्तेमाल खाना पकाने के तेल की बोतल में तेल डालने के बाद उसे ठीक से साफ करना मुश्किल होता है, लेकिन बर्फ के टुकड़े इस काम को भी आसान बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तेल की बोतल में बर्फ के कुछ टुकड़े डालें, फिर इसमें गरम पानी डालकर कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद बोतल को सामान्य तरीके से धो लें। इससे बोतल की गंदगी दूर हो जाएगी।

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#4 मिक्सर के ब्लेड को साफ करने के लिए करें इस्तेमाल आमतौर पर मिक्सर की सफाई करना मुश्किल होता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो बर्फ के टुकड़े आपकी इस समस्या का हल बन सकते हैं। इसके लिए मिक्सर के जार में बर्फ के कुछ टुकड़े डालें और फिर इसे चलाएं। इससे मिक्सर का जार साफ हो जाएगा और ब्लेड भी नए जैसे लगेंगे। इस तरह बर्फ के टुकड़े मिक्सर की सफाई में मदद करते हैं।