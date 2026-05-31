कई समस्याओं का इलाज बन सकता है नीलगिरी का तेल, जानिए इसके इस्तेमाल के 5 तरीके

नीलगिरी का तेल एक खास तेल है, जो न केवल अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके कई और भी फायदे हैं। यह तेल त्वचा की देखभाल से लेकर घर की सफाई तक में काम आता है। इस लेख में हम आपको नीलगिरी के तेल के कुछ अनोखे और उपयोगी तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो। आइए इसके 5 खास उपयोग जानते हैं।

#1 कीड़े-मकोड़े भगाने में है मददगार नीलगिरी के तेल की खुशबू कीड़े-मकोड़ों को पसंद नहीं आती, इसलिए इसे घर में कीड़े-मकोड़ों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आ प इसे पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और घर के कोनों, दरवाजों और खिड़कियों पर छिड़कें। इससे घर में एक ताजगी भरी खुशबू भी आएगी और कीड़े-मकोड़े दूर रहेंगे। इसके अलावा आप इसे कपड़ों पर भी छिड़क सकते हैं, जिससे यह कपड़ों को भी महकाएगा और कीड़े-मकोड़ों को दूर रखेगा।

#2 सिरदर्द से राहत पाने के लिए करें इस्तेमाल सिरदर्द होने पर नीलगिरी के तेल का उपयोग बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए एक कप गुनगुने पानी में कुछ बूंदें नीलगिरी के तेल की मिलाएं, फिर रूई को इस मिश्रण में भिगोकर माथे पर रखें। इससे सिरदर्द में आराम मिलेगा और थकान भी कम होगी। इसके अलावा आप इसे अपने माथे पर हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं, जिससे सिरदर्द की समस्या और भी कम हो जाएगी।

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#3 त्वचा की जलन को करें दूर अगर कभी त्वचा जल जाए तो नीलगिरी के तेल का उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। इसमें ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो जलन को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए प्रभावित क्षेत्र पर हल्के हाथों से नीलगिरी का तेल लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें। इससे जलन कम होगी और त्वचा को आराम मिलेगा। इसके अलावा यह तेल त्वचा की नमी भी बनाए रखता है, जिससे जलने का प्रभाव कम होता है।

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#4 बालों की देखभाल में है सहायक नीलगिरी का तेल बालों की देखभाल करने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों को मजबूती प्रदान करते हैं और उनकी चमक बढ़ाते हैं। इसके लिए थोड़े से नारियल तेल में कुछ बूंदें नीलगिरी का तेल मिलाकर सिर की मालिश करें। इससे बाल मजबूत होते हैं और उनकी चमक बनी रहती है। इसके अलावा यह तेल बालों की जड़ों को भी मजबूत करता है, जिससे बाल स्वस्थ और खूबसूरत दिखते हैं।