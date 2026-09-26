स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है रेत पर नंगे पैर चलना, जानिए कैसे

रेत पर नंगे पैर चलना तनाव कम करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। जब हम नंगे पैर रेत पर चलते हैं तो हमारे शरीर के कई हिस्से जमीन से जुड़े रहते हैं, जिससे हमें एक स्थिरता का अनुभव होता है।

यह स्थिरता मानसिक शांति प्रदान करती है और तनाव को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा रेत पर चलने से हमें प्रकृति के करीब आने का अहसास होता है, जो भी तनाव घटाने में सहायक है।