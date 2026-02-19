गर्मियों के दौरान इन 5 रायते को आजमाएं, खाने का स्वाद हो जाएगा दोगुना
क्या है खबर?
गर्मियों के दौरान कई लोग खाने के साथ रायता खाना पसंद करते हैं। रायता खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ इसे अधिक सेहतमंद भी बना सकता है। ऐसे कई रायते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे रायते की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों में बनाए जाने चाहिए क्योंकि ये न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।
#1
ककड़ी का रायता
ककड़ी का रायता बनाना सबसे आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें कदूकस की हुई ककड़ी डालें। इसके बाद इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक और थोड़ी सी कटी हुई पुदीने की पत्तियां डालें। सभी सामग्री को अच्छे से मिलाएं और इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा-ठंडा ककड़ी का रायता खाने में बहुत ही ताजगी भरा और सेहतमंद है।
#2
खीरे का रायता
खीरे का रायता भी बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें कदूकस किया हुआ खीरा डालें। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डालें। सभी सामग्री को अच्छे से मिलाकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह रायता खाने के साथ-साथ पाचन तंत्र के लिए भी लाभकारी है।
#3
पुदीने का रायता
पुदीने का रायता एक खास प्रकार का रायता है, जो खाने को अलग ही स्वाद देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को धोकर पीस लें, फिर इस पेस्ट को फेंटे हुए दही में मिलाएं। अब इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। इस रायते को ठंडा करके परोसें। यह रायता गर्मियों में ताजगी देने वाला है और पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है।
#4
आम का रायता
आम का रायता गर्मियों की सबसे बड़ी खासियत है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आमों को छीलकर उनका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को फेंटे हुए दही में मिलाएं। इसमें थोड़ा-सा चीनी या शहद मिलाकर अच्छे से मिलाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। यह मीठा और ताजगी भरा रायता खाने का मजा दोगुना कर देता है। इसे ठंडा करके परोसें।
#5
बूंदी का रायता
बूंदी का रायता एक पारंपरिक व्यंजन है, जो हर घर में बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन की पतली-पतली सेवइयां बनाकर तेल में तल लें। अब एक कटोरे में फेंटे हुए दही डालें, फिर इसमें तली हुई बूंदी, नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। इस तरह से तैयार किया गया बूंदी का रायता खाने का मजा बढ़ा देता है और पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है।