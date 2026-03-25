गर्मियों के दौरान इन 5 फलों के बनाकर पिएं जूस, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ

गर्मियों में अधिक तापमान और उमस के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। हालांकि, रोजाना पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करने से इस समस्या से बचा जा सकता है। इसके लिए आप जूस का सेवन कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फलों के जूस की रेसिपी बताते हैं, जिनका सेवन गर्मियों के दौरान करना सेहत के लिए फायदेमंद है।

#1 तरबूज का जूस तरबूज का जूस बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज को छिलकर इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। अब एक जार में तरबूज के टुकड़ों को डालकर पीस लें। इसके बाद जूस को गिलास में डालकर इसके ऊपर पुदीने की पत्तियां सजाएं। तरबूज का जूस पीने से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं।

#2 पपीते का जूस पपीते का जूस बनाने के लिए सबसे पहले पपीते को छिलकर इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। अब एक जार में पपीते के टुकड़ों को नींबू के रस के साथ डालकर पीस लें। इसके बाद जूस को गिलास में डालकर इसके ऊपर पुदीने की कुछ पत्तियां सजाएं। पपीते का जूस पीने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और इससे पेट से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है।

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#3 अनार का जूस अनार का जूस बनाने के लिए सबसे पहले अनार के दानों को निकालकर एक जार में डालें, फिर इसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाएं। अब जार को पीस लें और मिश्रण को छानकर गिलास में डालें। इसके बाद जूस को ठंडा करने के लिए कुछ बर्फ के टुकड़े डालें। यह जूस स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक भी है। इसे पीने से शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकालने में मदद मिलती है।

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#4 आम का जूस सबसे पहले आम को छिलकर इसके टुकड़े कर लें। अब आम के टुकड़ों को चीनी और पानी के साथ उबालें और ठंडा होने दें। इसके बाद आम के मिश्रण को जार में डालकर पीस लें, फिर इसे छानकर गिलास में डालें। आम का जूस पीने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और इससे पेट से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है।