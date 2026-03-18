गर्मियों में बनाकर खाएं ये 5 फल आधारित डेजर्ट, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
गर्मियों के दौरान कई फल आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, जिनका सेवन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इन फलों का इस्तेमाल करके आप कई तरह के स्वादिष्ट मिठाई भी बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फल आधारित मिठाई की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल आसानी से बनाई जा सकती हैं, बल्कि गर्मियों के दौरान आपको ताजगी भी देंगी।
#1
आम की कुल्फी
आम की कुल्फी एक पारंपरिक और लोकप्रिय मिठाई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आमों का गूदा निकाल लें, फिर इसमें दूध, चीनी और थोड़ी सी इलायची मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और फिर कुल्फी के सांचे में डालकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। कुछ घंटे बाद आपकी आम की कुल्फी तैयार होगी, जिसे आप गर्मियों में ठंडा-ठंडा परोस सकते हैं।
#2
अनानास की खीर
अनानास की खीर एक अनोखा मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अनानास को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे दूध में उबालें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें। अंत में इसमें इलायची मिलाएं और ठंडा होने दें। आपकी अनानास की खीर तैयार हो जाएगी, जिसे आप ठंडा करके परोसें।
#3
लीची की लस्सी
लीची की लस्सी एक ताजगी भरा पेय है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दही, चीनी और लीची के गूदे को मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें ठंडा पानी मिलाकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपके पेट को भी ठंडक देता है।
#4
खरबूजे की आइसक्रीम
खरबूजे की आइसक्रीम एक हल्का-फुल्का मिठाई है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खरबूजे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे चीनी सहित मिक्सी में पीस लें, फिर इस मिश्रण को मलाई के साथ मिलाकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। कुछ घंटे बाद आपकी खरबूजे की आइसक्रीम तैयार होगी, जिसे आप ठंडा-ठंडा परोस सकते हैं।
#5
चीकू का हलवा
चीकू का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चीकू को छीलकर उसके गूदे को मसल लें। फिर घी में सूजी भूनें और उसमें मसल किया हुआ चीकू मिलाएं। इसके बाद इसमें दूध, चीनी और इलायची डालकर पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। जब चीकू का हलवा तैयार हो जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।