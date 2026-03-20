गर्मियों के दौरान घर से बाहर जाएं तो बैग में जरूर रखें ये चीजें, मिलेगी सुविधा

मौसम चाहे कोई भी हो, घर से निकलना तो पड़ता ही है। खासकर गर्मियों में यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान लू और पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, बाहर जाते समय खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जरूरी चीजें अपने साथ रखना महत्वपूर्ण है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें घर से बाहर जाते समय अपने बैग में जरूर रखना चाहिए।

#1 पानी की बोतल गर्मी के कारण पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर की नमी तेजी से खत्म होती है। इससे बचने के लिए खुद को तरोताजा रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने साथ एक पानी की बोतल रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें। घर से बाहर रहते समय आप नारियल पानी या अन्य तरल पेय भी ले सकते हैं। इससे आपका शरीर ठंडा रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। तरोताजा रहने से थकान और चिड़चिड़ापन भी कम होगा।

#2 सनस्क्रीन अगर आपको धूप में अधिक समय बिताना पड़ता है तो धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन लगाना न भूलें। यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है और त्वचा को जलने से भी बचाती है। इसे अपने चेहरे और शरीर पर अच्छे से लगाएं, खासकर अगर आप बाहर जा रहे हैं। हर कुछ घंटों में इसे फिर से लगाएं, ताकि आपकी त्वचा सुरक्षित रहे और आप आरामदायक महसूस करें। इसके चलते इसे अपने बैग में जरूर रखें।

Advertisement

#3 धूप का चश्मा सूरज की रोशनी आंखों पर भी बुरा असर डाल सकती है। इससे बचने के लिए अपने साथ एक अच्छी गुणवत्ता वाला धूप का चश्मा जरूर रखें। यह आपकी आंखों को धूप से बचाने के साथ-साथ आपको आरामदायक महसूस करवाएगा। जब भी आप बाहर जाएं या किसी यात्रा पर जाएं, तो धूप का चश्मा पहनना न भूलें। इससे आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी और आप धूप की तीव्रता से बच सकेंगे। इसके अलावा धूप में टोपी भी पहनें।

Advertisement

#4 छोटा तौलिया गर्मियों में पसीना आना आम बात है, लेकिन अगर आप अपने कपड़े गीले नहीं करना चाहते हैं तो अपने बैग में एक छोटा तौलिया रखें। इससे आप आसानी से पसीना साफ कर सकते हैं और ताजगी महसूस कर सकते हैं। खासकर अगर आप किसी सार्वजनिक परिवहन, जैसे बस या ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हों तो यह बहुत उपयोगी साबित होगा। इससे आप खुद को साफ-सुथरा रख सकते हैं और आरामदायक महसूस कर सकते हैं।