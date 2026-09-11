चित्तौड़गढ़ किले में छिपी हैं राजस्थानी इतिहास की कई गाथाएं, यहां देखें ये स्थान
क्या है खबर?
राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित चित्तौड़गढ़ किला अपने ऐतिहासिक महत्व और भव्यता के लिए जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा किला है, जो 700 एकड़ में फैला हुआ है। यह किला कई राजपूत योद्धाओं की वीरता और बलिदान की कहानियों का गवाह है। यहां की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। आइए जानते हैं इस किले की 5 खास जगहें, जो यहां की यात्रा को यादगार बनाती हैं।
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विजय स्तंभ
चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ एक बहुत खास जगह है। यह 37 मीटर ऊंचा स्तंभ महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था।
इसे बनाने का कारण मालवा के सुल्तान पर जीत की याद को हमेशा के लिए अमर करना था। इस स्तंभ तक पहुंचने के लिए 157 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।
ऊपर से पूरे किले और आसपास का नजारा देखने लायक होता है। यह स्थान इतिहास के शौकीनों के लिए दिलचस्प है और किले की सुंदरता को बढ़ाता है।
#2
रानी पद्मिनी का महल
रानी पद्मिनी का महल चित्तौड़गढ़ किले की खास जगहों में से एक है। यह महल झील के किनारे बना है, जहां रानी पद्मिनी का जीवन बीता था।
इस महल की दीवारों पर की गई कलाकारी और रानी के प्रतिबिंब से जुड़ी कहानी इसे और भी खास बनाती है। यह जगह रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की याद दिलाती है।
यहां आकर आप उस दौर को महसूस कर सकते हैं, जब यह किला राजपूतों की वीरता का प्रतीक था।
#3
कालिका माता का मंदिर
कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ किले का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर देवी कालिका को समर्पित है और यहां हर साल बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं।
इस मंदिर की बनावट और यहां की मूर्तियां आकर्षक हैं। खासकर नवरात्रि के समय यहां का माहौल खास होता है।
मंदिर के आसपास का शांत माहौल और यहां की पवित्रता सुकून देती है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि इतिहास जानने वालों के लिए भी खास है।
#4
मीरा बाई का मंदिर
मीरा बाई का मंदिर भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी संत मीरा बाई को समर्पित है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ किले के भीतर स्थित है और इसकी दीवारों पर मीरा बाई की भक्ति और जीवन से जुड़े चित्र बनाए गए हैं।
यहां आकर भक्ति और शांति का अनुभव होता है। मंदिर की सादगी और इसकी भक्ति से भरी कहानी इसे और भी खास बनाती है।
यह उन लोगों के लिए भी दिलचस्प है, जो इतिहास और परंपराओं में रुचि रखते हैं।
#5
फतेह प्रकाश महल
फतेह प्रकाश महल महाराणा फतेह सिंह द्वारा बनवाया गया एक भव्य महल है। आज इस महल को संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां राजपूत काल के कपड़े, हथियार और अन्य ऐतिहासिक सामान रखे गए हैं।
इस महल की बनावट बहुत ही सुंदर है और यहां आकर आप राजपूत काल की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। यह जगह इतिहास और कला प्रेमियों के लिए एक अनमोल खजाना है।