चित्तौड़गढ़ किले में घूमने के लिए जगहें

चित्तौड़गढ़ किले में छिपी हैं राजस्थानी इतिहास की कई गाथाएं, यहां देखें ये स्थान

लेखन सयाली 02:03 pm Sep 11, 202602:03 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित चित्तौड़गढ़ किला अपने ऐतिहासिक महत्व और भव्यता के लिए जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा किला है, जो 700 एकड़ में फैला हुआ है। यह किला कई राजपूत योद्धाओं की वीरता और बलिदान की कहानियों का गवाह है। यहां की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। आइए जानते हैं इस किले की 5 खास जगहें, जो यहां की यात्रा को यादगार बनाती हैं।