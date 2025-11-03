तीखा खाने के शौकीन हैं? एक बार चख कर देखें आंध्र प्रदेश के ये पारंपरिक व्यंजन 

भारत में विविध प्रकार की क्विजीन मिलती हैं, जिनकी अपना खास जायका होता है। इनमें से एक आंध्रा क्विजीन भी है, जो अपने तीखे और मसालेदार व्यंजनों के लिए मशहूर है। यहां के खान-पान में ढेर सारी हरी और लाल मिर्च इस्तेमाल होती हैं, जिनसे व्यंजनों में कड़वापन आ जाता है। अगर आप भी तीखा खाने के शौकीन हैं तो आंध्र प्रदेश के ये 5 पारंपरिक व्यंजन चख कर देखें। इनकी रेसिपी भी आसान होती है।

#1 टमाटर पप्पू टमाटर पप्पू आंध्र प्रदेश की पारंपरिक दाल है, जिसका खट्टा-मीठा और मसालेदार स्वाद आपको जरूर भाएगा। इसे बनाने के लिए कुकर में तूर दाल डालें और एक कप पानी शामिल कर दें। इसमें टमाटर, इमली और हरी मिर्च डालकर 3 सीटी आने तक पकाएं। इसके बाद दाल को थोड़ा मीस लें और नमक शामिल करके मिलाएं। दाल में लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, लहसुन और हींग का तड़का लगाएं और चावल के साथ खाएं।

#2 डोंडाकाया फ्राई डोंडाकाया फ्राई कुंदरू की सब्जी है, जिसे टिंडोरा फ्राई भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए कुंदरू को धुलें और गोल या लंबा-लंबा काट लें। एक पैन में लाल मिर्च, उड़द दाल, नारियल, तिल, जीरा, लहुसन और चना दाल को सूखा भून लें। इन्हें पीसने के बाद आपका वेपुडु करम (मसाला) तैयार हो जाएगा। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें सरसों, जीरा, उड़द दाल, कुंदरू, वेपुडु करम और भुनी मूंगफली डालकर भून लें।

#3 अराटिकाया कावा कुरा अराटिकाया कावा कुरा केले से बनने वाली सूखी सब्जी है। इसके लिए कटोरे में राई और चावल मिलाएं और पानी डालकर भिगो लें। इसके बाद पानी निकालकर इन्हें ब्लेंडर में डालें और अदरक, घिसा नारियल और हरा धनिया डालकर पीस लें। अब कच्चे केलों को काट कर भाप में पका लें। पैन में तेल गर्म करें और उसमें उड़द दाल, हींग और सरसों भूनें। इसमें करी पत्ता, हरी मिर्च, केले, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और वेपुडु करम डालकर पकाएं।

#4 बेंदाकाया पुलुसु बेंदाकाया पुलुसु इमली की तीखी ग्रेवी में पकी हुई भिंडी की सब्जी होती है। इसके लिए एक कटोरे में गर्म पानी और इमली डालकर भिगो दें। इसी दौरान प्याज, भिंडी, टमाटर और लहसुन काट लें। एक पैन में सरसों, जीरा, करी पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और मेथी दाने भूनें। अब इसमें टमाटर, इमली और नमक मिलाएं और मुलायम होने तक पकाएं। इसके बाद इसमें भिंडी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया और पानी डालकर पकाएं।