घर पर आसानी से उगाए जा सकते हैं ये 5 मसाले, जानिए इनके बारे में

मसाले भारतीय रसोई का अहम हिस्सा हैं और ये न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होते हैं। अगर आप मसालों को खुद उगाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। हम आपको कुछ ऐसे मसालों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर की छत या बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं। इससे न केवल ताजगी मिलेगी, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा।

#1 धनिया धनिया एक ऐसा मसाला है, जिसका उपयोग लगभग हर भारतीय रसोई में होता है। इसे आप बीजों से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले बीजों को मिट्टी में बोएं और नियमित रूप से पानी दें। कुछ दिनों बाद ही छोटे-छोटे धनिये के पौधे उगने लगेंगे। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो उनकी पत्तियों को काटकर इस्तेमाल करें। इससे पौधा भी स्वस्थ रहेगा और आपको ताजा धनिया मिलता रहेगा।

#2 हरी मिर्च हरी मिर्च बिना किसी झंझट के उगाई जा सकती है। इसके लिए आपको केवल कुछ बीजों की जरूरत होगी। बीजों को मिट्टी में बोकर रोजाना हल्का पानी दें। हरी मिर्च के पौधे को धूप की जरूरत होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां सूरज की रोशनी अच्छी तरह मिले। जब पौधे पर छोटे-छोटे हरी मिर्च लगने लगें तो उन्हें धीरे-धीरे काटकर इस्तेमाल करें। इससे आपके खाने में तीखापन आएगा और पौधा भी स्वस्थ रहेगा।

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#3 करी पत्ता करी पत्ता दक्षिण भारतीय व्यंजनों में खास महत्व रखता है। इसे भी आप बीजों से शुरू कर सकते हैं। बीजों को मिट्टी में बोएं और नियमित रूप से पानी दें। करी पत्ता के पौधे को भी धूप की जरूरत होती है इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां सूरज की रोशनी अच्छी तरह मिले। जब पौधे पर छोटे-छोटे करी पत्ते निकलने लगें तो उन्हें धीरे-धीरे काटकर इस्तेमाल करें। इससे आपके खाने का स्वाद बढ़ेगा।

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#4 पुदीना पुदीना एक ऐसा पौधा है, जिसे आप आसानी से अपने घर पर उगा सकते हैं। इसके लिए आपको बस पुदीने की कुछ टहनियां काटकर पानी में डालनी होगी जब तक कि उनकी जड़ें न निकल आएं। इसके बाद इन्हें मिट्टी में रोपित करें। नियमित रूप से पानी दें और धूप भी दिलाते रहें। पुदीने के पौधे को समय-समय पर काटकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पौधा भी स्वस्थ रहता है और आपको ताजा पुदीना मिलता रहता है।