दक्षिण भारतीय घरों के लिए 5 बेहतरीन सजावट के तरीके, जो देंगे एक शानदार लुक
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय घरों की सजावट में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल देखने को मिलता है। यहां के घरों में लकड़ी के फर्नीचर, चमकीले रंगों के कपड़े, हाथ से बनी चीजें और मिट्टी के बर्तनों का खास महत्व होता है। अगर आप अपने घर को दक्षिण भारतीय अंदाज में सजाना चाहते हैं तो यहां दिए गए 5 आसान और असरदार तरीके आपके काम आ सकते हैं। ये तरीके आपके घर को अलग और खूबसूरत लुक देने में मदद करेंगे।
#1
लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करें
दक्षिण भारतीय घरों में लकड़ी के फर्नीचर का बहुत इस्तेमाल होता है। यहां के फर्नीचर में सुंदर नक्काशी और मजबूत लकड़ी का काम देखने को मिलता है।
आप अपने घर में लकड़ी की कुर्सियां, मेज, चौकी और झूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपके घर को पारंपरिक लुक देंगे, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी रहेंगे।
आप चाहें तो लकड़ी के फर्नीचर पर हल्के और चमकदार रंगों का पॉलिश करवा सकते हैं, जिससे ये और आकर्षक लगें।
#2
रंग-बिरंगे कपड़ों से सजाएं
दक्षिण भारतीय घरों में रंगों का बहुत महत्व होता है। आप अपने घर के सोफे और कुर्सियों के लिए चमकीले और आकर्षक रंगों वाले कुशन कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पर्दे भी हल्के और चमकीले रंगों के चुनें, जैसे पीला, नारंगी, गुलाबी या हरा। ये रंग न केवल आपके घर को ताजगी देंगे, बल्कि एक सकारात्मक माहौल भी बनाएंगे।
इसके अलावा आप पारंपरिक डिजाइन वाले कपड़ों का चयन कर सकते हैं, जो आपके घर को और भी सुंदर बनाएंगे।
#3
हाथ से बनी चीजों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें
दक्षिण भारतीय घरों की सजावट में हाथ से बनी चीजें और मिट्टी के बर्तनों का बड़ा योगदान होता है। आप घर की दीवारों पर हाथ से बने चित्र या कलाकृतियां लगा सकते हैं।
ये आपके घर को एक अलग और खास पहचान देंगे। इसके अलावा आप मिट्टी के छोटे बर्तन, दीये और अन्य सजावटी सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये चीजें आपके घर को प्राकृतिक और पारंपरिक लुक देने में मदद करेंगी, जिससे घर और भी खूबसूरत लगेगा।
#4
दीवारों पर पारंपरिक चित्रकारी करें
दक्षिण भारतीय घरों में दीवारों पर पारंपरिक चित्रकारी का खास महत्व होता है। आप मधुबनी, तंजावुर या किसी और पारंपरिक शैली की चित्रकारी का उपयोग कर सकते हैं।
इन चित्रों को दीवारों पर लगाने से घर का माहौल और भी सुंदर और कलात्मक बन जाता है। आप इन्हें अपने ड्राइंग रूम, बेडरूम या रसोई में भी लगा सकते हैं।
ये चित्रकारी आपके घर को एक सांस्कृतिक और अनोखा लुक देने में मदद करती है।
#5
रसोई को पारंपरिक अंदाज में सजाएं
दक्षिण भारतीय रसोई में परंपरा और सादगी का खास ध्यान रखा जाता है। आप अपनी रसोई को सजाने के लिए लकड़ी की अलमारियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा ग्रेनाइट के किचन काउंटर और तांबे या पीतल के बर्तनों का उपयोग करें। ये न केवल आपकी रसोई को सुंदर बनाएंगे, बल्कि उसे एक अलग पहचान भी देंगे।
साथ ही, रसोई की दीवारों पर हल्के और चमकीले रंगों का चयन करें, जो रसोई को और भी आकर्षक और जीवंत बनाएंगे।